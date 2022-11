Savona, torna operativo il ponte mobile della Darsena: aperto anche ai pedoni

Savona. E’ tornato operativo oggi pomeriggio il ponte mobile della Darsena a Savona. Il passaggio è stato chiuso ai pedoni da sabato pomeriggio fino a questa mattina.

A far scattare la chiusur era stata l’attivazione del sistema di sicurezza, probabilmente a causa della forzatura di qualche elemento della struttura.

Sul posto sono interventi i tecnici specializzati e gli addetti dell’autorità di sistema portuale per effettuare le verifiche sulla sensoristica. In questi giorni, come era già successo a luglio, è stato aperto per permettere il passaggio delle imbarcazioni ormeggiate in Darsena.

Dopo la polemica dello scorso weekend degli esercenti (“Un’ulteriore mazzata”, avevano tuonato), i commercianti della zona e i residenti rimangono critici: “Prendiamo atto che dopo 4 giorni è stato riaperto ai pedoni – sottolinea Michele Sgambato a nome dei colleghi e degli abitanti del quartiere -. Siamo preoccupati per la situazione perchè non sappiamo niente e temiamo che il problema si ripeta. Devono preoccuparsi di rivedere i tempi di apertura per il passaggio alle barche soprattutto nel periodo invernale, quando il transito dei natanti è meno frequente. Chiediamo come mai non viene cambiata l’operatività del ponte“.