Savona, successo per la passeggiata alla Madonna degli Angeli: il ringraziamento degli organizzatori

Savona. Una partecipazione inaspettata “segno che la chiesetta è nel cuore di moltissime persone”. Per questo gli organizzatori della passeggiata alla Madonna degli Angeli ringraziano quanti hanno dimostrato affetto e impegno perché l’antico edificio che domina Savona dall’alto venga curato.

“Organizzarla ci ha impegnato tanto, ci sono stati momenti di sconforto, ma alla fine grazie alla collaborazione e alla sinergia di tante persone, abbiamo potuto portare a termine quanto ci stava a cuore. Una passeggiata tra storia e natura sulle strade della Beata Chiara Luce, all’insegna della tradizione e dell’amore che da sempre unisce i savonesi a quella collina” sottolineano gli organizzatori dell’ AssociazioneGPN2010-ODV.

“Grazie a chi ha dato il suo contributo, alle associazioni che ci hanno supportato con la presenza dei loro volontari e a chi non potendo essere con noi, come Maria Teresa mamma di Chiara Luce, ci è stato vicino con affetto, nonostante la distanza. Empatia, spontaneità, gratuità, condivisione. Grazie a chi ha donato un po’ del suo tempo, a chi era lì nel ricordo malinconico di una persona cara, a chi si è iscritto per condividere con noi una serena giornata Nella certezza che, anche se non vi nomineremo, saprete riconoscervi nelle nostre parole”.

Cconcludono: “Arrivi davvero a tutti questo ‘grazie’ perché, come diceva Madre Teresa ‘non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare'”.