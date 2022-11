Savona, scritte sulle colonne dei portici di via Paleocapa

Savona. Le colonne dei portici di via Paleocapa a Savona, in una delle vie centrali della città, sono stati imbrattati con delle scritte.

La segnalazione è arrivata questa mattina da un lettore che “ha voluto denunciare questo episodio”.

La richiesta di riqualificazione della via arriva da tempo dai residenti della zona. Nel frattempo si stanno realizzando i lavori per poter riaprire, per il periodo natalizio, la galleria del Garbasso che collega via Paleocapa a via Famagosta, ormai chiusa da anni.