Savona, scontro tra auto e furgone in corso Vittorio Veneto: un ferito e traffico in tilt

Savona. Incidente stradale e traffico in tilt in centro città. Succede a Savona e più precisamente in via Vittorio Veneto. Il sinistro, che si è verificato una manciata di minuti prima delle 10, ha visto coinvolte un’auto e un furgone.

Mentre la dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire con esattezza, quel che è certo è che a rimanere ferito è stato il conducente dell’auto, una Renault.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce Oro Mare e l’automedica del 118. Le cure si sono rese necessarie solo per il guidatore dell’auto, che non ha riportato particolari lesioni, ma è stato comunque trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo per gli accertamenti del caso.

L’incidente, avvenuto nel centro cittadino, sta creando più di qualche disagio al traffico: al momento si viaggia su una sola corsia e si stanno formando code e rallentamenti.