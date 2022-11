Savona, Santi: “Erba alta in tante vie, brutta immagine”. L’assessore: “Interventi di diserbo in corso”

Savona. “Erba alta e non curata in tantissime vie di Savona. Tra le zone più disperate via Scotto dal parcheggio e sul marciapiede. Ma anche in altri punti della città: dal tunnel tra le Fornaci e via Stalingrado, via Servettaz, via Traversagni. Non è una bella immagine per la città“. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dal consigliere comunale Pietro Santi durante la seduta di oggi pomeriggio.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha riferito che ha ricevuto altre sollecitazioni e che “il problema esiste”. Poi ha spiegato che gli interventi di diserbo vengono realizzati su 125 km di strade cittadine per 8 volte all’anno in media: 5 interventi in primavera e 3 tra autunno e inverno: “Un intervento è già stato fatto, uno è in corso e uno si farà più avanti”, ha detto Parodi.

E aggiunge: “Una volta era più semplice perché veniva fatto chimicamente, ma ormai da tanti anni è vietato e bisogna farlo meccanicamente. Per cercare di migliorare la situazione quest’anno viene fatta una pulizia più radicale con l’asportazione delle radici”.

L’assessore mette sul tavolo la proposta di aumentare la frequenza: “Viste le elevate temperature, si può ragionare se aumentare gli interventi di diserbo o se anticiparlo rispetto a marzo”.