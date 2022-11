Savona, ponte mobile della Darsena verso la riapertura: ultime verifiche tecniche

Savona. Dopo il nuovo provvedimento di chiusura e il lavoro di oggi da parte dei tecnici, domani mattia, con le ultime verifiche tecniche dovrebbe essere riaperto il ponte mobile della Darsena. A far scattare la chiusura ea stato ancora una volta l’attivazione del sistema di sicurezza, probabilmente a causa della forzatura di qualche elemento della struttura, composta da sensori e quindi molto sensibile.

I tecnici specializzati e gli addetti dell’autorità di sistema portuale attendono un’ultima componentistica, in arrivo proprio domani, per ripristinare il ponte mobile e quindi una sua riapertura.

Se i test programmati avranno esito positivo, la struttura potrà tornare regolarmente in funzione, per la gioia dei commercianti della zona che potranno contare sull’importante accesso diretto alla zona della Darsena dal centro cittadino.

“Siamo in presenza di continui danneggiamenti alla struttura che provocano altrettante chiusure e relativo intervento dei nostri tecnici, oltre al danno e ai disagi per la cittadina savonese rispetto alla mobilità e l’accesso alla Darsena”.

“Sicuramente siamo di fronte ad una situazione che non può proseguire per l’Autorità portuale. Intanto è indispensabile riuscire a riaprire il ponte, successivamente sarà opportuno una valutazione rispetto a alla problematica e vedere possibili azioni e/o provvedimenti a tutela della struttura e della sua funzionalità” ha detto Paolo Canavese, direttore territoriale per il porto di Savona.