Savona. “Uno stato pietoso”. Così un lettore di IVG.it descrive la scalinata che, dal Prolungamento di Savona, consente di accedere alla spiaggia.

Dalle immagini si nota come la struttura d’acciaio del cemento armato sia ormai in buona parte scoperta e, essendo stata esposta, per lo più arrugginita.

Secondo il segnalatore, la struttura “è a rischio cedimento” e perciò ha deciso di rivolgersi al nostro quotidiano affinché “la situazione venga al più presto risolta”.