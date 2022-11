Savona, la nuova sede del mercato è realtà: primo giorno in via Paleocapa

Savona. Il conto alla rovescia è giunto al fatidico zero, la nuova sede è realtà: oggi è il primo giorno per il mercato in via Paleocapa. Una sede scelta con l’obiettivo di limitare e attutire i disagi, favorendo al tempo stesso l’utilizzo del mezzo pubblico per i collegamenti urbani.

Dviersi banchi sono stati ridotti o accorpati passando da 211 a 180 banchi, mentre fino a lunedì scorso il mercato occupava 675 parcheggi. A partire da oggi, invece, il mercato ne occuperà solo 364. Sono stati recuperati quindi 311 parcheggi di cui 16 disabili, 15 carico/scarico, 113 a pagamento e 192 residenti.

E la redazione di IVG.it, questa mattina, si è già recata sul posto per offrire la possibilità, anche a chi non può farlo fisicamente, di dare un primo sguardo alla nuova disposizione. Qui sotto la diretta.

CHIUSURA VIE

Oltre alle vie occupate dal mercato (via Paleocapa, corso Italia, piazza del Popolo, ultimo tratto di via Guidobono) chiusa anche via Manzoni nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa – nel primo tratto di via Manzoni tolte le macchine nel lato opposto al comune per consentire il doppio senso di marcia (con creazione di area di manovra) – i park disabili presenti nella parte che viene chiusa sono stati spostati nell’angolo del comune. Chiusa anche via Ratti (con un’area da tenere libera ogni lunedì per eventuali emergenze); via Astengo, via Mistrangelo, via Au Fossu verranno trasformate in doppio senso con area di manovra.

MODIFICHE TPL LINEA

Sul sito e sui canali social dell’azienda di trasporto savonese si trovano tutte le informazioni – le linee sono state modificate in seguito a verifiche fatte con la polizia municipale:

– Linea 1:

– da Legino 167 a La Rusca: regolare percorso;

– da La Rusca a Legino 167: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – via IV Novembre – via XX Settembre – regolare percorso;

– Linea 1/:

– da Legino 167 a La Rusca: regolare percorso fino in via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Saffi – regolare percorso. Dopo via Don Minzoni la prima fermata utile sarà quella di piazza Saffi;

– da La Rusca a Legino 167: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 2:

– regolare percorso;

– Linea 2/:

– partenza da Piazza Mameli – via Montenotte – via Luigi Corsi – regolare percorso. Dopo piazza Mameli la prima fermata utile sarà quella di via Luigi Corsi dopo l’incrocio con via XX Settembre;

– Linea 3:

– dalla Stazione FF.SS. a Cimavalle: Stazione FF.SS. – via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Saffi – regolare percorso. Dopo via Don Minzoni la prima fermata utile sarà quella di piazza Saffi;

– da Cimavalle alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 4-4/:

– dall’Università a via Alessandria: regolare percorso fino in via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Saffi – regolare percorso. Dopo via Don Minzoni la prima fermata utile sarà quella di piazza Saffi;

– da via Alessandria all’Università: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 5:

– dalla Stazione FF.SS. all’Ospedale San Paolo: regolare percorso;

– dall’ospedale San Paolo alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 6:

– da Porto Vado a via Alessandria: regolare percorso;

– da via Alessandria a Porto Vado: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – via IV Novembre – via XX Settembre – regolare percorso;

– Linea 6/:

– dalla Stazione FF.SS. a S. Ermete: regolare percorso;

– da S. Ermete alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in p. Mameli (fermata di via Sauro) – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di via IV Novembre) – regolare percorso;

– Linea 7-7/:

– dalla Stazione FF.SS. ad Albisola Superiore: regolare percorso;

– da Albisola Superiore alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci (non effettua fermata) – via Pietro Giuria – via Luigi Corsi (istituzione di una fermata dopo l’intersezione con via Niella ed effettuazione della fermata dopo l’intersezione con via XX Settembre) – via Collodi (effettua fermata sostitutiva di via Don Minzoni) – Stazione FF.SS;

– Linea 9:

– da Savona a Quiliano: p. Mameli – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di via IV Novembre) – regolare percorso;

– da Savona a Quiliano (in transito dal cimitero di Zinola): p. Mameli – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (non effettua fermata) – via IV Novembre – via XX Settembre – regolare percorso;

– da Quiliano a Savona: regolare percorso fino in via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Mameli;

– da Quiliano a Savona (in transito dal cimitero di Zinola): regolare percorso. Si precisa che la modifica prevista per la linea 9, al fine di garantire i tempi di percorrenza, comporterà la variazione nell’ordine di 5 / 10 minuti degli orari di partenza di alcune corse. Al fine di non creare diversificazioni nell’arco della settimana, le variazioni di orario in oggetto verranno mantenute per l’intero arco settimanale;

– Linea 12 / 13:

– Piazza Mameli – La Rusca Alta – Marmorassi: regolare percorso;

– Linea 15:

– dall’ospedale Valloria a piazza Mameli: regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci (non effettua fermata) – via Pietro Giuria – via Niella (non effettua fermata) – p. Mameli;

– da piazza Mameli all’Ospedale Valloria: regolare percorso;

– Linee 16 – 17 – 18 – 19:

– dalla Stazione FF.SS. in direzione Levante: regolare percorso;

– dal Levante alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci (non effettua fermata) – via Pietro Giuria – via Luigi Corsi (istituzione di una fermata dopo l’intersezione con via Niella ed effettuazione della fermata dopo l’intersezione con via XX Settembre) – via Collodi (effettua fermata sostitutiva di via Don Minzoni) – Stazione FF.SS.;

– Linea 30:

– da Savona a Varazze: regolare percorso;

– da Varazze a Savona (escluso corse scolastiche): regolare percorso;

– da Varazze a Savona (corse scolastiche): regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci – via Pietro Giuria – via Luigi Corsi (istituzione di una fermata dopo l’intersezione con via Niella ed effettuazione della fermata dopo l’intersezione con via XX Settembre) – via Collodi (effettua fermata sostitutiva di via Don Minzoni) – Stazione FF.SS.;

– Linea 37:

– da piazza Mameli a Bergeggi: p. Mameli – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di via IV Novembre) – regolare percorso;

– da Bergeggi a piazza Mameli: regolare percorso;

– Linea 39:

– dalla Stazione FF.SS. a Vezzi Portio: regolare percorso;

– da Vezzi Portio alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in p. Mameli (fermata di via Sauro) – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli – via Sormano – regolare percorso.

– Linea 40/: verrà attuata in via sperimentale la seguente modifica di percorso:

regolare percorso sino a via Nizza (Mare Hotel) – piazzale Amburgo – via Stalingrado (fermata fronte deposito TPL e fronte distributore “Casette”) – Stazione FF.SS. (fermata fronte terminal) – via XX Settembre (fermata Tribunale e in prossimità del civico 20 fiorista) – corso Vittorio Veneto (fermata San Michele) – via Nizza (fermata Mercedes) – regolare percorso. Si precisa che nelle giornate feriali dal lunedì al sabato, al fine di garantire il collegamento di Corso Vittorio Veneto con la Stazione FF.SS. di Savona, sino alle ore 7:30 verrà mantenuto l’attuale instradamento. Le variazioni di percorso saranno pertanto apportate per le corse feriali successive alle ore 7:30 e per l’intero arco giornaliero nelle giornate festive.

LE NAVETTE

Grazie all’accordo con TPL Linea per potenziare il trasporto pubblico in concomitanza del mercato tramite l’attivazione di due navette dedicate, una sul tratto Albisola Marina – Savona e una tra Lavagnola e Piazza del Popolo; le due navette saranno attivate fino a fine anno in via sperimentale. I biglietti sono venduti a bordo degli autobus: costo pari ad euro 1,00 – valido per una corsa singola – (l’ammontare complessivo dei proventi relativi ai titoli di viaggio venduti a bordo degli autobus copriranno parte della spesa, mentre la rimanente verrà finanziata con le risorse appositamente inserite nel bilancio comunale).

SERVIZIO TRASPORTO TRATTA LAVAGNOLA – PIAZZA DEL POPOLO

– Percorso: piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale) – Via Luigi Corsi – Corso Ricci – Via Nazionale Piemonte – Lavagnola – Via Torino – Via Boselli (svolta in Via Sormano) – Via IV Novembre – Piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale).

– Orari corse: partenza da fermata Ponte Lavagnola ore 8.00 a seguire partenze da Piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale) alle ore: 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.15 – 11.45 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00

SERVIZIO TRASPORTO TRATTA ALBISSOLA MARINA – SAVONA

– Percorso: Albissola Marina (fermata TPL Piazza S. Antonio direzione Savona) – S. Benedetto – Savona (Via Gramsci) – inversione rotonda Priamar – Via Gramsci – S. Benedetto – Albissola Marina.

Orari corse: partenza da Albissola Marina (fermata TPL Piazza del Popolo direzione Savona) – alle ore: 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 13.45 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30.

Accordo con ATA per prolungare a un’ora la gratuità del parcheggio di piazza del Popolo: le tessere per i park privati e passi carrai nelle aree interessate dalle chiusure con un numero a cui rivolgersi

Collaborazione con la polizia municipale per garantire soprattutto per le prime settimane un presidio delle aree interessate.

Collaborazione con TPL per il monitoraggio di eventuali criticità sulle modifiche alle linee del servizio di trasporto pubblico locale.

Collaborazione con ATA per operazione pulizia: lavaggio portici via Paleocapa (i primi tre lunedì sarà un lavaggio a caldo) e marciapiedi tutti i lunedì e dislocazione cestini aggiuntivi.