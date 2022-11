Savona, in Sala Rossa il convegno “Porca miseria: alleati per contrastare povertà e diseguaglianze”

Savona. Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 15.30, presso la Sala Rossa di Palazzo del Comune di Savona si svolgerà il convegno “Porca miseria: alleati per contrastare povertà e diseguaglianze”, organizzata da Camera del Lavoro, SPI-Sindacato Pensionati CGIL ed AUSER provinciali.

Parteciperanno ai lavori: il vescovo di Savona Calogero Marino; il segretario generale di Cgil Liguria Maurizio Calà; il portavoce di Alleanza contro la Povertà Roberto Rossini; la direttrice della Fondazione Agostino De Mari Anna Cossetta; il presidente nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Gianmario Gazzi; enti ed associazioni del territorio.

L’iniziativa nasce “per discutere e far convergere l’attenzione generale su un tema che sta colpendo profondamente anche la nostra provincia, condividere le difficoltà che i diversi soggetti del territorio stanno incontrando nell’opera quotidiana per il contenimento delle ricadute che il fenomeno determina sulla condizione di vita per un numero sempre crescente di persone e famiglie, comprendere possibili iniziative territoriali condivise con l’obiettivo di rafforzare l’attività volta ad aiutare persone e famiglie in difficoltà”.

Il convegno, aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti in sala, è patrocinato dal Comune di Savona e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina FB della CGIL di Savona e su “Collettiva”.