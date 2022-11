Savona, in Camera di Commercio la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “Storie di alternanza” 2022

Savona. Mercoledì 16 novembre alle ore 12 nella sede savonese della CCIAA Riviere di Liguria, è in programma la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici a livello locale dell’iniziativa “Storie di alternanza” 2022.

L’iniziativa, promossa dalle CCIAA Italiane e da Unioncamere, ha l’obiettivo di dare visibilità a percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o percorsi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti degli istituti tecnici superiori, degli istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, dei centri di formazione professionale con la collaborazione di tutor esterni/aziendali, principalmente su tematiche quali economia circolare e sostenibilità ambientale, transazione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e Made in Italy.

Il concorso prevede due livelli di partecipazione, uno locale, promosso e gestito dalle CCIAA territoriali ed uno nazionale gestito direttamente da Unioncamere. Alla fase nazionale accederanno le prime tre scuole classificate per ciascuna categoria a livello locale.

Il concorso prevede la realizzazione da parte della scuola candidata di un breve video che racconti un’esperienza svolta in occasione di un percorso di alternanza scuola-lavoro. I video candidati, provenienti da scuole di ciascuna delle province liguri, sono stati valutati da una Commissione locale della CCIAA Riviere di Liguria.