Savona imperforabile, Apicella: “Bravi a resistere”. Brazzino: “Abbiamo grande rispetto per questi colori”

Solidissimo. Il Savona, partito in ritardo e con gli arcinoti problemi di allenamenti, ha fatto della necessità del “prima non prenderle” la propria forza. La difesa, guidata da Porta tra i pali, è il segreto dell’imbattibilità degli Striscioni: cinque vittorie e cinque pareggi ottenuti grazie soltanto sei reti al passivo. Contro l’Olimpic, l’1 a 0 finale è stato il terzo clean sheet consecutivo. Il quinto in totale.

“Non è stata una partita facile, abbiamo lavorato bene. Siamo un grande gruppo con un grande rispetto per i colori che indossiamo“, commenta il giovane classe 2003 Giacomo Brazzino.

“Cuore, grinta e sacrificio? – prosegue Nicolò Apicella, che da inizio anno regge la difesa prima con Quintavalle e ora con Matarozzo – Sì, possiamo descrivere così la partita di oggi. L’Olimpic è una buona squadra che non merita la classifica che ha. È stato difficile portare a casa questo risultato. Siamo stati bravi a reggere soprattutto nel secondo tempo quando ci hanno messo alle strette. In porta abbiamo un giocatore di un’altra categoria e si vede”.

La vittoria di sabato ha proiettato per qualche ora il Savona in testa alla classifica. Primato poi perso a seguito della vittoria di ieri del Quiliano&Valleggia ai danni del Città di Cogoleto. “Un momento magico, in ogni caso guardiamo a noi stessi cercando di fare il meglio”, prosegue Apicella. “Chi mi sostituirà farà meglio di me ma io sarò con la squadra per sostenerla“, chiude Brazzino a proposito della sua squalifica e commentando le parole di elogio spese per lui da mister Frumento a margine della gara“.