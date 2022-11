Savona, il 24enne Federico Rossi è stato ritrovato: si trova ricoverato in Francia

Savona. È stato ritrovato, e sta bene, Federico Rossi, il 24enne scomparso da Savona lo scorso 17 ottobre. Si era allontanato dalla struttura sanitaria dove era ospite senza lasciare traccia.

Grande l’apprensione della famiglia, con il padre che era rivolto anche al programma Rai “Chi l’ha visto?” per far luce sulla scomparsa.

Ieri, però, è arrivata finalmente una buona notizia. È stato proprio il 24enne a contattare direttamente al telefono il padre, rassicurandolo sulle sue condizioni.

Al momento Federico si trova in Francia, ricoverato in una struttura sanitaria di Orleans, e sono già stati avviati i contatti per permettere il suo ritorno a Savona.