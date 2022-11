Savona, i clienti dell’autoscuola sospesa depositano la querela: “Speriamo che la Procura possa fare giustizia”

Savona. I clienti dell’autoscuola Fontana di Savona lo avevano annunciato durante la protesta in via Guidobono davanti alla sede dell’azienda e dopo un mese diventa realtà: sarà depositata oggi pomeriggio ai carabinieri la querela nei confronti della titolare dell’autoscuola.

I clienti si erano mobilitati inizialmente tramite appelli lanciati con post sui social. A far scattare la “rivolta” era stata la sospensione dell’attività per 3 mesi decisa dagli uffici della Provincia di Savona: la causa starebbe in ripetuti inadempimenti da parte dell’autoscuola segnalati dalla Motorizzazione.

C’è chi ha prenotato guide che non è riuscito a fare, chi esami che poi non ha potuto sostenere. I firmatari sono circa una cinquantina, tra loro – ha riferito l’avvocato – molti hanno versato somme tra i 250 e i 600 euro e non hanno potuto ricevere i servizi per i quali avevano pagato.

“La titolare è sparita senza dare notizie. Chiediamo che la Procura svolga le indagini per ravvisare le fattispecie di reato. La querela riguarda la posizione di chi, alla data della sospensione, risultava iscritto all’autoscuola ed è rimasto privo di tutele”, ha spiegato il legale dei clienti Danilo Coppola.

“Spero che in qualche modo con l’intervento della procura si possa fare giustizia – ha commentato l’avvocato -. Abbiamo inizialmente provato con una diffida civile per evitare incresciose conseguenze, ma non ha dato alcun cenno. Allora ci siamo rivolti alle autorità per garantire i diritti dei singoli assistiti”.

La preoccupazione dei clienti era quella di come poter ottenere il rimborso di quanto già versato. O, perlomeno, riavere indietro le pratiche che in questo momento si trovano chiuse all’interno dell’ufficio, per potersi rivolgere altrove. C’è chi ha scritto alla Provincia, chi alla Motorizzazione, altri hanno tentato di contattare la titolare.

Nel frattempo alcuni fascicoli, relativi alle pratiche dei clienti, sono stati sbloccati, ma comunque dovranno ripagare; altri sono in attesa di sapere come procedere.