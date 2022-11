Savona Half Marathon, sospensione della circolazione nelle strade interessate dalla gara

Savona. E’ prevista la sospensione temporanea della circolazione, il 27 novembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica denominata “7° Savona Half Marathon” con partenza da Savona e arrivo a Savona, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito del veicolo indicante “inizio gara”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara”.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l’Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.