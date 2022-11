Savona, mercato settimanale in via Paleocapa: “Nessuna criticità per il traffico”

Savona. “Abbiamo registrato soddisfazione sia da parte degli ambulanti, dei clienti che dei commercianti in sede fissa. Il mercato è più compatto ed è più facile trovare i banchi. Sul traffico sta andando molto meglio di quanto si potesse prevedere e temere”. E’ il bilancio del sindaco Marco Russo del primo giorno del “nuovo” mercato settimanale di Savona, spostato da oggi in via Paleocapa.

Grazie alla riduzione dei banchi e agli accorpamenti i banchi sono 180 (da 211), mentre fino a lunedì scorso il mercato occupava 675 parcheggi. Da lunedì il mercato ne occuperà solo 364. Sono stati recuperati quindi 311 parcheggi di cui 16 disabili, 15 carico/scarico, 113 a pagamento e 192 residenti.

Soddisfatta anche il vicesindaco e assessore al Commercio Elisa Di Padova. “Ci sembra davvero che il cambiamento sia stato apprezzato dai fruitori e dagli ambulanti. Un mercato ritrovato, più piccolo e più bello”. Secondo quanto riferito al Comune per il traffico non sono state riscontrate particolari criticità: “Le contromisure per evitare il caos viabilità stanno funzionando, sembra esserci meno traffico rispetto a lunedì scorso. Probabilmente si fa anche sentire il recupero delle decine dei 311 parcheggi”, ha commentato il vicesindaco.

E aggiunge ancora il sindaco: “Non ci sono stati segnalati problemi nei punti critici, in piazza Mameli, in via Cesare Battisti e dalla Torretta. Valuteremo se fare correttivi con il tempo. Potremmo migliorare le indicazioni per andare al parcheggio in piazza del Popolo”.

Sulla fruizione delle navette (una che collega Albissola Marina e Savona, l’altra urbana tra Villapiana e Piazza del popolo) il Comune aspetta i dati di frequentazione da Tpl. “Questo servizio ha anche un valore simbolico – sottolinea Russo -, offre la possibilità di recarsi al mercato senza la necessità di ricorrere al mezzo privato”. Il costo del biglietto sarà di un euro e gli orari dei bus dell’azienda di trasporto savonese saranno distribuiti ogni mezz’ora tra le 8 e le 17, con una pausa nell’ora di pranzo. Il titolo di viaggio delle navette è acquistabile solo all’interno dei mezzi TPL Linea.

