Savona da battaglia ma bollettino di guerra. Frumento: “Gruppo incredibile, spirito senza precedenti”

Erano circolate voci di una possibile rinuncia del Savona alla gara di ritorno contro il Mallare. Troppi gli acciacchi, impossibile impostare allenamenti con cadenza regolare. Ma l’impressione, che è emersa lampante ieri sera, è che questo gruppo di giocatori senta il peso di un blasone e della storia.

“Non vogliamo essere ricordati come quelli che hanno portato il Savona a essere eliminato dal Mallare. Non vogliamo far perdere il Savona contro squadre che i tifosi non si sarebbero mai sognati di avere come avversari”, sembrano dire a ogni scatto, a ogni intervento, a ogni gesto: come in occasione del cerchio a fine partita, come testimonia la presenza di tutta la rosa a Carcare, anche di chi avrebbe potuto dire “sto poco bene mi evito una serata al freddo e penso alla Priamar”.

L’esito è l’aver onorato una competizione, la Coppa Liguria, che necessita però di essere ripensata – utili amichevoli con arbitro a settembre e poi fastidiosi impegni infrasettimanali – ed evitato al pubblico del Vecchio Delfino un’altra umiliazione dopo le sconfitte contro la Sampierdarenese in campionato e nei play off contro la Campese. Ed è proprio questa la differenza in positivo rispetto alla formazione dello scorso anno, migliore come qualità e preparazione ma con poca “garra” nei momenti decisivi.

Se vincere aiuta a vincere e passare attraverso mille difficoltà tempra il carattere, la vittoria per 1 a 3 di ieri contro il Mallare al termine dei supplementari ha portato nuovi problemi a mister Ermanno Frumento: da capire l’entità degli infortuni di Antonelli, Marrapodi e Lanzarotti. Ma l’intervento delle ambulanze e quando filtrato nell’immediato post partita non sono segnali incoraggianti.

Sabato in anticipo il Savona cercherà di insidiare i primissimi posti in campionato affrontando la Priamar Liguria.