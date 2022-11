Savona, concerto in Duomo nell’ambito della rassegna “Gli Organi della Diocesi di Savona-Noli”

Savona. Il Festival Internazionale di Musica prosegue il suo cammino con il Concerto d’organo nella suggestiva cornice del Duomo di Savona. Appuntamento sabato 5 novembre nell’ambito della rassegna “Gli Organi della Diocesi di Savona-Noli” nata per valorizzare il grande patrimonio degli organi della Diocesi di Savona e promossa dall’Associazione Ensemble Nuove Musiche in FIMS2022.

Silvio Celeghin, uno dei più talentuosi organisti, ci farà apprezzare la pienezza del magnifico suono dell’organo del Duomo di Savona, grandioso strumento del genovese Filippo Piccaluga, commissionato da Francesco della Rovere nel 1766. Nel secolo scorso un nuovo organo a trasmissione elettrica fu collocato nella cassa del Piccaluga, di cui si riutilizzarono le canne di facciata.

Il concerto sarà occasione per celebrare la ricorrenza di un grande compositore e organista del passato: César Franck, di cui cade quest’anno il bicentenario della nascita.

Silvio Celeghin proporrà due pagine importanti della letteratura per organo di Franck: la Fantasia in Do magg. Op. 16 e il Final Op. 21. Il programma prevede inoltre un ampio repertorio che spazia da Antonio Vivaldi, a Oreste Ravanello, a Marco Enrico Bossi, Lorenzo Perosi, fino a Felix Mendelssohn Bartholdy.

Celeghin ha iniziato a suonare l’organo da bambino nella chiesa della sua città, Noale (Venezia). Dopo gli studi in pianoforte, organo e clavicembalo presso i Conservatori di Padova e Castelfranco Veneto, si è perfezionato con vari docenti: Virginio Pavarana per il Pianoforte e Francesco Finotti per l’Organo e ha partecipato a corsi di interpretazione organistica con Jean Guillou , Luigi Ferdinando Tagliavini e Olivier Latry.

Ha vinto il terzo Premio Assoluto all’Internationaler Orgelwettbewerb “J.J.Froberger” di Kaltern (Bz) nel 1995. Dal 1990 suona in Duo col trombettista F. Maniero, del Teatro “La Fenice” di Venezia; dal 2000 fa parte del Trio “Venice Trio”, col quale ha inciso vari CD di successo; si esibisce spesso in formazione Organo e Corno delle Alpi con A. Benedettelli; collabora regolarmente dal 1999 come organista solista e continuista de “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone, con cui ha inciso musiche di scuola veneta in vari CD e DVD.

La sua esperienza lo ha portato a suonare anche con importanti formazioni: l’Orchestra di Padova e del Veneto, Maggio Musicale Fiorentino, Milano Classica, La Fenice di Venezia, Simon Bolivàr di Caracas. È organista principale della “Schola S. Rocco” di Vicenza, coordinatore artistico dell’Associazionene Culturale Marzo Organistico” di Noale, organista titolare presso la Chiesa Arcipretale di Trebaseleghe (PD) e docente al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.