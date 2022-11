Savona, come cambia la Cultura nel 2023: al Priamar “stagione giù dal palco”, si investe sul Santuario

Savona. Progetti a lungo termine, ma anche progressi concreti e “misurabili” già nel 2023. E’ il concetto alla base dei nove “Cantieri” annunciati qualche settimana fa dall’amministrazione per il prossimo anno. Tra i nove settori in cui la giunta si è dotata di un cronoprogramma specifico con l’obiettivo, tra 12 mesi, di verificare in modo tangibile lo stato dei lavori, c’è anche la Cultura. In attesa dell’obiettivo più ambizioso di Russo, quello di candidare Savona a Capitale Italiana della Cultura, ecco allora cosa materialmente cambierà (o inizierà a cambiare) già nel 2023.

COSA E’ STATO FATTO: una rete tra le realtà culturali

Il primo anno di lavoro, racconta l’assessore Nicoletta Negro, è stato dedicato soprattutto a creare un dialogo tra le realtà esistenti. “Abbiamo dovuto lavorare sulle macerie dopo i due anni di Covid, in cui si è proprio azzerata l’abitudine a proporre iniziative coordinate. Savona, ai due anni bui vissuti da tutti, aggiunge la scarsa abitudine a fare ragionamenti che implichino lavori corali: la nostra città non è abituata a essere coinvolta in progetti di ampio respiro, che coinvolgano diverse realtà anche in ambiti diversi”.

“La cosa buona è che ci sono grandi competenze e grandi energie – aggiunge – Esistono realtà a Savona che fanno cose bellissime con competenze importanti: metterle in relazione è un obiettivo che mi sono data personalmente. Non è un lavoro facilmente visibile, ma emerge ad esempio in iniziative come il trekking urbano oppure le celebrazioni di Gabriello Chiabrera: ci si chiede cosa si può fare insieme, si prendono le varie proposte arrivate e le si collegano, facendole anche un po’ contaminare tra loro. Il trekking urbano poi ha anche un suo ‘respiro politico’: voglio che attraverso il trekking i cittadini tornino ad innamorarsi di Savona”.

Per iniziare questo percorso il Comune ha creato un questionario rivolto a tutte le realtà culturali, così da fotografare la situazione in città: “Hanno risposto 56 associazioni – racconta – Una ampia percentuale si occupa di musica. Diventa prioritario, dalla lettura della città, provare a coordinare questo mondo scindendo chi lo fa di professione e riceve contributi ministeriali, portando una ricaduta economica sul territorio, da chi con altrettanta dignità svolge un ruolo amatoriale e quindi sociale. Vogliamo riuscire, tenendo distinti i due piani, a far lavorare insieme queste realtà. Io vorrei arrivare ad una programmazione condivisa, dove ognuno faccia la sua parte, nessuno snaturi quello che è ma non ci si ‘sovrapponga’, ad esempio con le date o con la presenza degli stessi musicisti”.

STAGIONE ESTIVA: un Priamar “giù dal palco”, il sogno “concertone” e spettacoli importanti al Santuario

Il cambiamento più evidente per il 2023 sarà probabilmente quello legato alla stagione estiva. “Questa estate sono andata a quasi tutti gli spettacoli sul Priamar, e ho guardato i dati delle varie affluenze – spiega Negro – Ho vissuto l’estate come una ‘prova generale’ per capire come modificare una stagione che è sempre simile a se stessa da ormai 20 anni, sto cercando di immaginarmi una stagione ‘nuova’. Ho già fatto alcuni esperimenti, portando piccoli eventi sui bastioni e a orari diversi da quello prettamente serale. Per il 2023 immagino una stagione su due binari: una sul palco e una “giù dal palco”, da distribuire nei luoghi suggestivi che il Priamar ha. Userei il palco per cose che devono stare per forza sul palco: vorrei tornare al concertone rock dei ragazzi, dare loro spazio di sperimentazione. Su un palco così può sperimentare, divertirti, fare caos: in città è impossibile. Mentre sposterei sui bastioni eventi che non hanno bisogno di un palco così grande ma anzi risulterebbero più suggestivi in luoghi più raccolti e in orari insoliti come il tramonto”.

La volontà politica è inoltre quella di decentrare alcuni spettacoli storicamente destinati al Priamar, traslocandoli al Santuario. “L’esperimento di questa estate ha visto 5 eventi in quella location: ogni giornata prevedeva un giro culturale per raccontare il luogo, una parte di trekking outdoor e alla sera un concerto in cattedrale o la presentazione di un libro. Un format secondo me riuscitissimo perché racconta da ogni sfaccettatura cosa può dare quel luogo, grazie anche a una grande collaborazione con Diocesi, Opere Sociali e commercianti locali”. L’obiettivo per il 2023 è aumentare quella sinergia: “Vorrei arrivare a fare al Santuario cose più imponenti e importanti, spostando lì alcuni spettacoli molto belli che ora vengono fatti al Priamar. Il tutto parlando con i soggetti che già partecipano alla stagione estiva. Ci sono cose che ‘hanno fatto il loro tempo’ per dove sono collocate: oggi la città chiede attenzione alle periferie, e ci sono posti come il Santuario che hanno un valore culturale enorme”.

BAIA DELLA CERAMICA: grande evento nel ponte del 2 giugno

Tra i temi su cui ha battuto spesso il sindaco Marco Russo c’è quello della ricerca di una “identità” della città. Uno dei settori in cui fare questo lavoro è proprio quello culturale: inevitabile puntare, tra le altre cose, su una eccellenza locale come la ceramica. Che da anni rappresenta uno dei punti cardine dell’azione politica di Nicoletta Negro, per anni vicesindaco e assessore alla Cultura di Albissola Marina e oggi traslocata a Savona. “Dopo aver fatto un percorso politico istituendo la Baia della Ceramica, che unisce Savona a Celle Ligure e alle due Albissole – racconta – ora abbiamo un obiettivo tangibile, dimostrare che il territorio può essere attrattivo dal punto di vista turistico e culturale. Stiamo organizzando, per il ponte del 2 giugno, un grande evento che riguarderà tutte e quattro le città: coinvolgerà ceramisti e tornianti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero”.

“Del percorso della Baia della Ceramica sono particolarmente fiera perchè ci lavoriamo davvero da molti anni, e ora arriveremo a un grande evento condiviso. Quattro Comuni diversi, con amministrazioni di colori diversi ma con un unico obiettivo, possono arrivare a dare vita a qualcosa di importante” è il mantra dell’assessore. E infatti in cabina di regia ci saranno gli assessori alla Cultura e al Turismo di tutti e quattro i Comuni. “Lo dico con grande soddisfazione: siamo partiti io e Luca Ottonello (assessore di Albisola Superiore, ndr) a fare, anche con grande autoironia una programmazione condivisa tra le due Albissole, e ora questa buona pratica sta diventando di quattro Comuni. Ci sono percorsi che hanno bisogno di tempo, e sono legati anche alle relazioni tra persone che insieme costruiscono dei percorsi”.

OBIETTIVO RETE DEI MUSEI: identikit dei visitatori entro la primavera

Il tema qui è la coordinazione tra i musei. “L’obiettivo a lungo termine è arrivare, tra 4 anni, a una rete museale ‘vera’ – spiega Negro – che coinvolga pubblici e privati. Questo presuppone alcuni cambiamenti importanti: servono un direttore dei musei civici, una programmazione condivisa e un’unica bigliettazione”. Per il 2023, invece, il Comune ha incaricato una cooperativa di Bologna, BAM! Strategie Culturali, di tracciare un identikit dei visitatori: “Ci siamo già incontrati con tutti i musei e nella primavera avremo i dati. Non solo quante persone entrano ma soprattutto chi lo fa, chi no e perché. A quel punto avremo un materiale importante su cui lavorare per capire ‘chi siamo’ e fare ragionamenti successivi: con quei dati potremo scegliere ad esempio se è necessario incentivare l’interesse dei giovani, se puntare o meno sugli ingressi gratuiti”.

CROCIERE: nel 2023 via ai tour esperienziali

Sempre sul tema del turismo, il Comune sta lavorando con Costa Crociere, Grimaldi Group e la Campanassa per creare dei nuovi itinerari in città, basati non più sulla semplice visita ma sulla creazione di vere e proprie esperienze. “C’è l’esigenza di veicolare maggiormente i turisti che scendono dalla Costa (e sono tanti) e che vengono inseriti nei tour. Oggi fanno il giro ‘tradizionale’: museo della Ceramica, Cappella Sistina e Priamar. Vogliamo trasformarli già a partire da dopo Natale, quindi entro la primavera, arrivando a pacchetti di tour esperienziali”.

L’idea di Negro è di arricchire l’offerta con proposte targettizzate: “La famiglia può proporre ai bambini un laboratorio di ceramica, piuttosto che uno di archeologia sul Priamar, mentre gli adulti si dedicano alla degustazione di prodotti tipici a km zero oppure imparano a fare il pesto o le acciughe sotto sale”.

“A questo progetto di tour esperienziali sto lavorando da tempo – rivela – e vedrà la luce tra pochi mesi. Il primo anno è sempre un lavoro di relazioni”. Il progetto sarà supportato dal nuovo soggetto che prenderà servizio allo IAT: “uno dei suoi compiti sarà anche quello di veicolare pacchetti turistici, promuovendo la visita ‘esperienziale’ della città. E non escludo che questa cosa, così come il ‘trekking urbano’, si possa ampliare ai cittadini, proponendo loro esperienze e rendendoli ambasciatori di questo modo di vivere la città”.

TEATRO: una stagione “cantiere”

E’ appena partita la nuova stagione del Teatro Chiabrera. “Penso che farà parlare di sé – afferma l’assessore – perché innovativa come proposta. Anche in questo settore il 2023 sarà un anno di studio: vediamo come reagisce la città a questa ‘scarica di adrenalina’… e anche come come reagiscono gli operatori del settore della città, perché io vorrei che tra il pubblico ci fossero loro. Se una città vuole crescere dobbiamo fare tutti la nostra parte”.

L’obiettivo di lungo termine naturalmente è più ambizioso: “Questo è un piccolissimo punto di partenza, che non è assolutamente risolutivo rispetto alla visione di Teatro 360 con cui abbiamo vinto le elezioni. Questo vorrei fosse chiaro. Questo è un punto di partenza dal quale, piano piano, si andrà a interloquire non solo con associazioni e professionisti ma anche con i luoghi. Penso agli oratori o a posti che stanno tornando a vivere come piazza del Popolo. Ci sono sfide come il teatro che non si svolgono solo a teatro“.

FESTIVAL DI ARTE CONTEMPORANEA con la riapertura della galleria di via Paleocapa

In questo caso parliamo di un evento imminente: “Dal 25 novembre al 7 gennaio si svolgerà a Savona il primo grande Festival di Arte Contemporanea. Tutto parte da un premio che avverrà sul Priamar, l’Arteam Cup: collegate al premio proporremo delle performance in città con artisti di livello nazionale”. Una di queste riguarderà, sotto Natale, la galleria del Garbasso di via Paleocapa: “Per tre giorni la apriremo con una grande performance artistica. Anche in questa iniziativa il ‘filo’ conduttore è quello di riscoprire i luoghi”.

PALAZZO DELLA ROVERE: via ai lavori in primavera

Palazzo Della Rovere rappresenta un altro obiettivo a medio termine. “Dopo un percorso partecipativo molto intenso restituiremo alla città cosa è emerso – spiega Negro – Ora stiamo lavorando con i progettisti per assorbire le indicazioni che la città ci ha dato e far partire il cantiere. Entro l’anno i progettisti consegneranno i disegni esecutivi, ed entro la primavera partiranno le prime opere“.