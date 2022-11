Savona “Città che legge”: arriva il riconoscimento del ministero della cultura

Savona. A pochi giorni dalla presentazione alla stampa di Zerodiciannove, il primo festival della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza della Città di Savona arriva una buona notizia: Savona, come nel biennio 2020-2021 è tra i Comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il 22-23, dimostrando di avere i requisiti richiesti dall’avviso di ministero della Cultura e “Centro per il libro e la lettura”.

Tra questi anche l’aver già stipulato un “Patto per la lettura” coinvolgendo le realtà del territorio che è uno degli obiettivi anche del festival Zerodiciannove che coinvolge nuovi soggetti della città e tutto il mondo della scuola, dai nidi alle superiori di secondo grado.

Il “Centro per il libro e la lettura”, in accordo con l’Anci, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di “Città che legge” le amministrazioni comunali impegnate a “svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio”.

“Attraverso questa qualifica – è il commento dell’assessore alle Politiche Educative, Elisa Di Padova – si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”.

Per quanto riguarda Zerodiciannove l’assessore aggiunge: “Siamo molto soddisfatti, perché abbiamo registrato l’adesione di tutte le scuole savonesi – Le attività proseguono con la formazione dei docenti. Per il supporto alla grafica e alla promozione, a partire dalla bellissima immagine donata al Festival da Sergio Olivetti, verranno sviluppate dalla classe 5E grafico dell’Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona e del professore Alex Raso, Elana Scillieri e Veronica Vescio”.