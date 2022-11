Savona, chiuso ai pedoni il ponte mobile della Darsena. Un commerciante: “Un’altra mazzata”

Savona. Interdetto ai pedoni, almeno fino a domani mattina, il ponte mobile della Darsena. A far scattare la chiusura, intorno alle 15 di questo pomeriggio, l’attivazione del sistema di sicurezza, probabilmente a causa della forzatura di qualche elemento della struttura.

Sul posto sono giunti i tecnici specializzati e gli addetti dell’autorità di sistema portuale per effettuare le verifiche sulla sensoristica. “Essendo un sistema avanzato è molto delicato, basta che qualcuno tocchi un cancello o una porta che non dovrebbe e il ponte va in blocco”, spiegano da Autorità Portuale.

Al momento, è stato riaperto ed è quindi possibile il passaggio delle imbarcazioni, ma nella prima mattinata di domani, alla luce del sole, si effettueranno ulteriori controlli per verificare che il ponte sia perfettamente riallineato. Se questi avranno esito positivo, la struttura potrà tornare regolarmente in funzione.

Fatto che sperano vivamente i commercianti della zona, che già la scorsa estate hanno dovuto avere a che fare con una lunga chiusura a causa di un guasto. Diverse sono state le polemiche sollevate dagli esercenti che lamentavano un grosso danno a livello economico. A causa della chiusura del ponte, infatti, dal centro storico per raggiungere le attività è necessario fare l’intero giro della Darsena.

E anche oggi, in pieno weekend, riparte la polemica: “Già il periodo è quello che è – commenta arrabbiato Michele Sgambato, titolare del locale Delizie del Mediterraneo – Questa è un’ulteriore mazzata, considerando che al momento si lavora il sabato e la domenica. Mi chiedo quanto a lungo possiamo andare avanti e non capisco perché si continui a dare precedenza alle barche e a considerare noi commercianti di serie b”.