Savona Calcio, l’eterno Quintavalle segna ancora: “Urgono rinforzi ma non si cambi questo gruppo”

Savona. I biancoblù continuano la loro imbattibilità in campionato: 1-1 contro l’ex capolista Spotornese, ora scavalcata dal Masone.

Il Savona era passato in vantaggio ma, col passare dei minuti, le difficoltà di tenuta fisica dei ragazzi di Frumento hanno prevalso anche sul livello di attenzione sotto alcuni aspetti. Tuttavia, dopo il pari di Bianco, il risultato è rimasto invariato.

Chi ha segnato per gli Striscioni? Il solito Riccardo Quintavalle, acciaccato ma che non ha assolutamente voluto dare forfait in un appuntamento importante come quello del ‘Ruffinengo’.

Riccardo, che tipo di serata è stata quella che hai vissuto ieri?

“Direi che c’è stata una sensazione strana, siccome è dall’inizio dell’anno che andiamo avanti con le idee singole. Il mister non ha mai potuto provare nulla a livello tattico, allenandoci poco e male, ma abbiamo quell’esperienza giusta per salvarci. Tuttavia io e Pondaco, non riuscendo neanche a fare riscaldamento, volevamo cercare di fare quello che si può. Poi una volta che si entra in campo si dicono due parole a questi compagni d’avventura, ringraziandoli per tutto quello che stanno facendo: una situazione così non la vivranno mai più, nel bene e nel male“.

E sulla partita?

“C’è dispiacere nell’aver preso gol nell’unica azione dove eravamo schierati, visto che hanno avuto veramente tante occasioni quando eravamo messi malissimo. Il pari in fin dei conti è il risultato giusto, ma in noi c’è il rammarico di non essere riusciti a vincerla. Complimenti alla Spotornese perché, insieme alle Albissole, è una squadra che si sta ritagliando il loro spazio con tanta passione, esattamente come noi”.

Proprio perché a livello d’organico c’è sempre quel sentore che ‘con poco’ possiate fare tanto..

“Ci mancano tre ‘pellegrini’ che ci vengano a dare una mano. Chi non è entrato ieri era rotto (Rapetti, Brema, Caredda) e ne sono entrati altri tre: Moscino è un difensore ed ha dovuto fare l’attaccante, entrando al mio posto. Tutta questa situazione è assurda e basterebbe arrivare a 19 elementi per avere tre sostituzioni in più. L’ultimo che abbiamo tesserato, Giulio Antonelli, è un tifoso che ad inizio stagione ha chiesto di poterci dare una mano, approfittando del fatto che era intenzionato a riprendere a giocare. La speranza è arrivare al primo di dicembre e cercare dei ragazzi svincolati che vogliano unirsi a noi“.

Poi ieri c’è stata un’altra grande cornice di pubblico..

“Noi andiamo avanti solo ed esclusivamente per vivere le partite per ciò che c’è sugli spalti. Siamo partiti con le solite persone a seguirci, ora stiamo riempiendo gli stadi. E io con il Mallare, l’Albissole e la Spotornese non ho mai sentito un coro contro la squadra avversaria. Questo perché chi viene al campo lo fa per vedere gente che gioca per passione. Ieri noi ‘vecchietti’, uscendo dal campo, ci siamo messi a piangere per il coro ‘Orgogliosi di voi’, fatto da dei ragazzi con i quali ci sono cresciuto insieme”.

Come stai vedendo Ermanno Frumento in queste settimane?

“Il mister è un uomo forte, nessuno avrebbe mai accettato di allenare nella situazione di quest’estate. In questo Savona ci serviva proprio un comandante come lui, che sapeva che equipaggio voleva ed è riuscito in 10 giorni a creare un qualcosa fuori da ogni immaginazione, soprattutto a livello umano. Come lui anche Maddalena, che ho incontrato quest’anno ma mi sembra da anni”.

E proprio per questo Quintavalle fa una sottolineatura importante:

“Se qualcuno si svegliasse e cercasse di cambiare il loro operato, credo che tutta la squadra si schiererebbe dalla loro parte e li seguirebbe. Non ci devono essere cambiamenti, se non i nuovi innesti che verranno a darci una mano, perché qui c’è uno spogliatoio unito che proverà in tutti i modi a vincere questo campionato“.