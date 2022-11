Savona Calcio, il presidente Cittadino sarà in città tra giovedì e venerdì: “Incontrerò la squadra e il sindaco di Altare”

Savona. “Io dovrei venire tra giovedì e venerdì riuscendo così a fare il punto della situazione con una riunione con squadra e staff tecnico. Poi dovrò andare ad Altare per organizzare un sopralluogo sui terreni con il sindaco e la dottoressa Reale per vedere se la possibilità di fare un piano urbanistico, contattando i proprietari. Dopodiché conto di assistere alla partita a Cogoleto per poi ripartire“.

Così ha dichiarato Massimo Cittadino, presidente del Savona, che ha annunciato una fase importante del progetto della società romana, quella che comprende l’incontro in prima persona con i giocatori: “Voglio parlare con i ragazzi per fare un excursus storico dal 12 agosto, quando abbiamo preso una società che non voleva nessuno e l’abbiamo iscritta al campionato. Quindi far capire loro che noi vogliamo proseguire e assumerci le nostre responsabilità, invece di farci da parte. Abbiamo progetti chiari da illustrare e andiamo avanti per la nostra strada, consci di aver fatto tutto in fretta e furia ma di star lavorando al massimo: siamo estremamente determinati“.

Quello con il sindaco Briano sarà per valutare la percorribilità della costruzione dello stadio: “Noi vogliamo creare un progetto di lancio per il Savona, quindi ad Altare abbiamo visto un sindaco disponibile e per bene che ci ha accolto a braccia aperte, in modo totalmente opposto alla giunta di Savona che ha attuato un comportamento ostruzionistico. Se ci sarà la possibilità di poter acquistare quei terreni, noi saremo pronti ad investire e costruire una bella struttura innovativa e moderna, nel pieno rispetto dell’Eco Ambiente“.

Ma nel frattempo sono state valutate delle strade temporanee, soprattutto per quanto concerne la questione allenamenti tanto cara alla squadra e a mister Frumento: “Ho dato incarico ad Umberto Maddalena di contattare la società Albissole per vedere se possiamo fare, almeno momentaneamente, una coo partnership per dividerci le spese sullo stadio, dando loro poi ovviamente la priorità per l’assegnazione definitiva. In caso contrario proveremo a dirigerci a Quiliano, ma stiamo cercando di valutare tutte le possibilità che ci sono intorno a noi per mettere a proprio agio i ragazzi”.

“Non ci aspettavamo questa assenza totale dell’amministrazione comunale – ribadisce Cittadino riferendosi al Comune di Savona – che ad oggi non ha neanche pubblicizzato una manifestazione d’interessi. Noi come società romana stiamo pagando due campi d’allenamento e se non viene emesso alcunché non possiamo farci nulla”.

Infine un messaggio rivolto alla piazza: “I savonesi devono stare tranquilli perché cercheremo di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per fare il bene del Savona Calcio. L’arrivo dei camerunensi, due giocatori di Serie A nigeriana, è stato un lavoro molto faticoso e adesso li porteremo a giocare, serve soltanto ritirare il visto. Quindi penso che con questi due innesti, insieme ad altri che siamo disponibili a prendere nel mercato di dicembre, vogliamo fare in modo che il Savona possa competere per vincere il campionato“.