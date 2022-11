Savona Calcio, i tifosi al presidente Cittadino: “Ci eviti ma prometti, te la cavi se mantieni”. La sua replica: “Siamo seri, contano i fatti e al momento siamo primi in classifica”

Savona. Oggi pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena Savona-Olimpic, gara valevole per la decima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La sfida è termina sul risultato di 1-0 in favore dei biancoblù, un epilogo che ha proiettato il Vecchio Delfino al primo posto in classifica (al momento condiviso con Masone e Quiliano&Valleggia).



Non solo calcio giocato però: sugli spalti infatti, i tifosi hanno fatto comparire uno striscione per esprimere la propria opinione nei confronti dell’operato della proprietà romana rappresentata dall’avvocato Massimo Cittadino. “Ci eviti ma prometti, te la cavi se mantieni” – questo il messaggio dei supporter biancoblù rivolto direttamente al numero uno del sodalizio, in settimana protagonista di diversi incontri per tentare di risolvere svariate questioni extra-campo.

Intervistato al termine del match odierno, il presidente del Savona ha esordito dichiarando: “Siamo felicissimi, ci tengo a fare i miei complimenti alla squadra e al mister, sono i nostri gladiatori.”

Successivamente è arrivata la replica allo striscione esposto dai supporter biancoblù: “Ai tifosi rispondo che siamo una società seria, contano i fatti ed in questo momento siamo al primo posto in classifica. Credo che questo sia il miglior biglietto da visita possibile per mettere in luce le nostre intenzioni riguardanti la squadra.”

In seguito Cittadino ha svelato di essere in attesa dell’interlocuzione del Coni con l’ambasciata per concludere le pratiche burocratiche in modo da poter tesserare Abdoul Kami e Fabrice Mbvouvoumou, giocatori camerunensi da tempo contattati dalla società. Per altri possibili colpi invece mister Frumento e lo staff avranno carta bianca, questo con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa.

Infine il numero uno del Savona ha concluso il proprio intervento parlando della situazione inerente il campo da gioco degli Striscioni: “Fa piacere l’apertura da parte del Comune sul Bacigalupo. Approfitto dell’occasione per ringraziare la giunta per l’opportunità che verrà data alla squadra. Sicuramente ci presenteremo alla manifestazione d’interesse.”