Savona Calcio, un Frumento commosso elogia i suoi: “La vittoria di oggi una grande soddisfazione, ora puntiamo ad implementare la rosa”

Savona. Una vittoria fondamentale. Sono facilmente definibile in questi termini i tre punti conquistati quest’oggi dal Savona contro l’Olimpic, formazione genovese la quale ha venduto cara la pelle non riuscendo tuttavia a scardinare l’impenetrabile retroguardia biancoblù.

L’1-0 odierno permette dunque al Vecchio Delfino di guardare la graduatoria dall’alto verso il basso, un primato condiviso con Masone e Quiliano&Valleggia mai raggiunto fino ad oggi.

Al termine di una settimana positiva anche sui temi societari (il presidente Cittadino ha incontrato la squadra e dialogato con l’amministrazione comunale di Altare) e sul fronte campo (da dicembre il Bacigalupo potrebbe tornare ad ospitare il Vecchio Delfino almeno per gli allenamenti) non sarebbe potuto mancare un commento da parte di Ermanno Frumento, allenatore del Savona mostratosi ancora una volta estremamente soddisfatto per la prestazione messa in campo dai suoi.

In apertura la video intervista al tecnico biancoblù.