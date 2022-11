Savona Calcio, domani al Santuario arriva la Priamar: in Di Roccia e Fancellu, out Marrapodi e Antonelli

Savona. Il passaggio del turno in settimana contro il Mallare è stato un momento di soddisfazione in casa biancoblù, dopo la voce di una rinuncia per preservare le forze per il campionato. Si è voluto giocare e, ironia della sorte, si è andati ai supplementari: 120 minuti il mercoledì sera in vista della gara di sabato contro la Priamar, ossia domani.

Come ci arriva il Savona?

A livello di motivazione e carica sportiva, il risultato di Coppa ha dato il suo contributo anche se, come prevedibile, ci sono delle ripercussioni sull’infermeria degli striscioni.

Le notizie negative sono riguardanti Andrea Marrapodi e Giulio Antonelli, che non recuperano dall’infortunio di mercoledì sera. Sofia andrà in panchina ma non è in condizioni di poter giocare.

Uno dei fedelissimi Frumento, Marco Rapetti, è tornato a giocare dopo due mesi e l’occasione della Coppa è stata importante per fargli togliere un po’ di ruggine, ma solo 15 minuti nelle gambe non bastano. Anche l’esperto Carredda è rientrato nel primo tempo supplementare. Quintavalle non è assolutamente al massimo della forma ma non ha intenzione di mancare.

Invece le note positive sono i recuperi di Di Roccia e Fancellu, elementi importanti che stanno dando un grande contributo alla causa.

Il valore della sfida

Quiliano vs Spotornese, Masone vs Multedo, Pra vs Albissole. Insomma, il Savona è chiamato alla vittoria contro la Priamar con questa serie di scontri diretti nella zona limitrofa.

La squadra di Pusceddu si trova al penultimo posto a quota 4 punti ma questo campionato di Prima Categoria ha dimostrato che nessun risultato è dato per scontato. Spetta agli uomini di Ermanno Frumento buttare ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo condizione fisica, facendo tre punti e osservando l’esito delle altre sfide: ne vale dell’alta classifica.