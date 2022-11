Savona Calcio, il presidente Cittadino oggi in Liguria: tre tappe per il futuro dei biancoblù

Rimandato a causa di un malanno della settimana scorsa, oggi inizia il giro di appuntamenti del presidente del Savona Massimo Cittadino. Il numero uno biancoblù incontrerà giocatori e staff, parlerà con gli uffici del Comune di Altare e si recherà al Coni per parlare dei due giocatori camerunensi promessi come rinforzi a mister Ermanno Frumento.

“Questo pomeriggio – dichiara – partirò per Savona. Incontrerò la squadra e lo staff“. Oltre ai giocatori, Cittadino sarà impegnato nella giornata di domani con i tecnici del Comune di Altare per verificare la possibilità di acquisire terreni privati dove costruire uno stadio. “Inoltre – prosegue – incontrerò il presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli per valutare un trasferimento al Picasso ora che l’Albissole tornerà al Faraggiana”.

“Oltre all’incontro con i vertici del Comune – prosegue Cittadino – mi recherò anche presso il Coni per sbrigare le ultime pratiche relative ai giocatori camerunensi che abbiamo annunciato”.