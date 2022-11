Savona Calcio, Cittadino esalta la squadra e ai tifosi: “Grazie, auspichiamo unità d’intenti per far risorgere il club”

C’è grande soddisfazione per l’incontro odierno con il sindaco Briano di Altare, come conferma lo stesso primo cittadino, in casa Savona. Il presidente Massimo Cittadino, attraverso una nota stampa, elogia staff tecnico e squadra indirizzando un messaggio anche ai tifosi: “Auspichiamo unità d’intenti per far risorgere il club”, afferma.

Parole di stima e di elogio per allenatore, staff e squadra, con una menzione particolare con capitan Riccardo Quintavalle. “La società romana – fa sapere il club – è fiera di avere un grande condottiero come Ermanno Frumento alla guida di una compagine di gladiatori che sono guidati da un grande capitano come Quintavalle. Siamo convinti di poter volare molto in alto con loro. Siamo estremamente soddisfatti di cosa stanno facendo in campo. Implementeremo la squadra con elementi altrettanto bravi per essere protagonisti indiscussi in questo campionato. Ringraziamo tutto lo staff e tutti i tifosi: nonostante la contestazione apprezziamo il loro tifo per la squadra. Auspichiamo che presto vi sia unità di intenti per far risorgere il Savona”.

Per quanto concerne il campo degli allenamenti, tramonta l’ipotesi “Picasso” di Quiliano, come afferma il dirigente Umberto Maddalena: “In merito alle dichiarazioni del sig Pastorelli, a seguito del nostro colloquio estremamente informale, preso atto che l’eventuale disponibilità del campo escludeva la possibilità di allenamenti, viene a mancare uno dei motivi principali per l’interesse da parte della nostra società”.

La società proverà a far allenare la squadra al Bacigalupo. Di oggi, infatti, la notizia dell’apertura dell’impianto leginese per gli allenamenti. “Ringraziamo il sindaco Russo e l’assessore Rossello – prosegue Cittadino – parteciperemo da subito alla manifestazione di interesse per svolgere gli allenamenti. Vogliamo che lo stadio sia la casa del Savona perlomeno per gli allenamenti anche perché era stato costruito per il Savona”.