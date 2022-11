Savona Calcio, Cittadino: “Arrivo a Savona rimandato. Mai pensato a mandare via i genovesi, anzi puntiamo a vincere”

Savona. “Sono a letto con la febbre e non so se sono o meno positivo al COVID”. Questa la spiegazione del rinvio dell’arrivo in città di Massimo Cittadino, che aveva programmato un incontro con la squadra e l’amministrazione comunale di Altare per la questione campo. Dopo la partita contro il Cogoleto sarebbe ripartito verso Roma ma il tutto è rimandato alla prossima settimana.

Stesse tematiche e stessi obiettivi, con una marcata precisazione da parte dello stesso presidente. Alcune voci in città sembravano prospettare dei tagli ai calciatori genovesi da parte della nuova proprietà. Cittadino lo smentisce categoricamente: “Siamo molto contenti di tutti i componenti della rosa che abbiamo. Il nostro obiettivo è quello di rinforzarla con i giocatori camerunensi, guardando anche la situazione a dicembre, per andare a vincere il campionato“.