Savona Calcio, Brema decide la sfida all’Olimpic: “La vittoria è per mister Frumento”

Savona. Una vittoria importante per il Savona quella di oggi contro l’Olimpic, formazione genovese che ha provato in tutti i modi a portarsi sul pareggio. Ma la difesa ha retto ed è bastato il gol dell’esperto Daniele Brema.

Il centrocampista biancoblù ha espresso tutta la sua soddisfazione per la forza mentale del collettivo: “Siamo in una condizione che non ci permette di esprimerci al massimo, però abbiamo dimostrato di saper soffrire tutti insieme. Anche nel primo tempo c’era la fatica a rientrare ma abbiamo trovato il gol e siamo stati capaci di difenderlo fino alla fine. Questi tre punti sono fondamentali e siamo contenti di esserceli portati a casa“.

Brema non ha sentito particolari fastidi muscolari e auspica in una maggiore condizione atletica per dopo la sosta natalizia. Un giocatore della sua esperienza può solo che aiutare il Savona di Ermanno Frumento, il quale ha ricevuto pubblicamente la dedica per la vittoria: “Giocare per lui ci ha dato una carica in più. Si tratta di una grande persona, dentro e fuori dal campo”.

E un primo posto momentaneamente agguantato fino alle gare di domani: “Per come è partita l’annata nessuno lo avrebbe mai predetto. Tuttavia noi siamo quadrati e riusciamo sempre a ritagliarci le nostre occasioni, quindi noi ci siamo”.

“Siamo contenti di aver incontrato la società, che ci ha rassicurati – conclude Brema – ma non cambia quello che è il nostro approccio a questo campionato“.