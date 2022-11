Savona, auto esce di strada: un ferito in ospedale

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona in via Staligrado.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un solo mezzo: secondo quanto riferito l’auto è uscita di strada.

L’impatto si è verificato poco dopo le 15.00, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di pubblica assistenza e personale medico del 118: il conducente dell’auto, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. A prestare soccorso si sono fermati anche i vigili del fuoco che stavano passando dal luogo dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Savona, per la regolazione della viabilità rimasta intasata per le operazioni di soccorso e la presenza del mezzo incidentato lungo la carreggiata. Inevitabili i disagi alla circolazione viaria.