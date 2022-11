Savona, al via il recupero della galleria che collega via Paleocapa a via Famagosta: “Qui una performance artistica a Natale”

Savona. Si stanno realizzando i lavori per poter riaprire, per il periodo natalizio, la galleria del Garbasso che collega via Paleocapa a via Famagosta, ormai chiusa da anni. Un tempo, la parte terminale che dà su via Famagosta, era stata utilizzata come deposito per i mezzi dell’Avis, poi la chiusura.

Il progetto di recupero sta prendendo forma grazie alla collaborazione tra il Comune di Savona e l’associazione ‘I custodi del bello’.

“Ci sono luoghi in centro città che pochi conoscono – spiegano dall’organizzazione culturale -. Ci stiamo impegnando a fondo in un lavoro di pulizia di una galleria, un luogo che dobbiamo fare uno sforzo di fantasia per immaginarlo bello. Ora noi abbiamo fatto il primo passo, rimuovendo macerie e cose accatastate da anni, poi con l’aiuto di molti potrebbe diventare un utile passaggio pedonale e anche qualcosa di bello”.

Al momento lo sgombero della galleria ha l’obiettivo di ospitare nel periodo delle feste natalizie un evento artistico per la città, una performance che sarà inserita all’interno di un grande festival di arte contemporanea che si svolgerà a Savona da fine novembre a inizio gennaio.

“Sarà un evento che ci sorprenderà e scalderà le feste – commenta l’assessore alla cultura, Nicoletta Negro -, un’occasione simile all’apertura dello spazio esterno di Palazzo Santa Chiara che l’anno scorso a Natale si è popolato di un tunnel di luci“. Poi quale sarà il destino di questo spazio? “L’apertura della galleria ora è prevista solo per il periodo natalizio, poi si vedrà – spiega Negro -. Sarà necessario pensare a un piano più ampio e a una collaborazione anche con i commercianti per poterla tenere aperta anche in seguito”.