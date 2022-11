Saviozzi is back: la Cairese accorcia sull’Albenga grazie a una tripletta del suo capitano

La Cairese rialza subito la testa dopo la sconfitta di sette giorni fa nel big match contro l’Albenga. E lo fa grazie al suo uomo più rappresentativo, il capitano Francesco Saviozzi.

L’attaccante classe 1994 non ha vissuto un avvio di stagione particolarmente esaltante a causa di qualche problema fisico. Oggi la sua tripletta nel derby savonese contro il Finale ha consentito ai gialloblù di tornare a vincere subito e di accorciare sul primo posto, visto che l’Albenga è caduto sul campo della Forza e Coraggio.

Saviozzi ha portato in vantaggio i suoi dopo pochi minuti. La squadra di Ferraro ha poi pareggiato i conti con Coulibaly. Fine della prima frazione di gioco sul 2 a 1 per i gialloblù. In apertura di ripresa, la tripletta di Saviozzi ha chiuso la gara. A nulla è valso il goal a recupero inoltrato di Gasco.

Così le squadre in campo:

Cairese: 1 Moraglio, 2 Fontana, 3 Nonnis, 4 Boveri, 5 Tona, 6 Berruti, 7 Bablyuk, 8 Berretta, 9 Sassari, 10 Fabbri, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 Brignone, 14 Briano, 15 Diamanti, 16 Facello, 17 La Rosa, 18 Cuka, 19 Vella, 20 Battistel. Allenatore: Alessi.

Finale: 1 Illiante, 2 Caligaris, 3 Messina, 4 Cosentino, 5 Gasco, 6 Coulibaly, 7 Stagnaro, 8 Belvedere, 9 Crisaldi, 10 Metalla, 11 Brollo. A disposizione: 12 Mondino, 13 Arzarello, 14 Marangi, 15 Costantino, 16 Scalia, 17 Talka, 18 Serhiienko, 19 Renda, 20 Risso. Allenatore: Ferraro.