Savona. Si intitola “Sanità: operazione verità” il documentario realizzato e pubblicato dal capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale Angelo Vaccarezza.

Come spiega lo stesso Vaccarezza, si tratta di un “piccolo documentario per fare il punto sulla reale situazione ella sanità in provincia di Savona. Negli ultimi tempi sono state raccontate tantissime bugie da persone che mentono sapendo di mentire. In primavera avevo cominciato a fare alcune precisazioni io stesso, tra mille insulti e qualche minaccia, ma mi sono dovuto fermato a causa dell’arrivo dell’estate e della campagna elettorale”.

“Ora voglio presentarvi questo documento unico: lo faccio perché è necessario seguire dall’inizio alla fine le cose come sono andate realmente, in Valbormida e poi sulla costa. E quindi raccontare la verità su tante cose sulle quali in troppi hanno mentito”.

Al termine del video, di circa 35 minuti, Vaccarezza ricapitola i punti salienti del nuovo piano sanitario regionale e poi invita tutti gli “spettatori” a sospendere temporaneamente ogni giudizio: “Vi chiedo di giudicarci sui risultati del Piano sanitario, lasciando ad altri le piazze, le urla e la mistificazione. Che su un tema così delicato come la sanità è assai misera”.