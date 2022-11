Sanità, una savonese scrive a Toti: “Il numero verde non risponde, impossibile prenotare gli esami”

Finale Ligure. Una lettrice ci inoltra la lettera inviata al presidente Toti riguardo il suo disappunto sulle condizioni della sanità nel savonese e in Liguria. Di seguito il testo.

Mi chiamo Valeria e scrivo da Finale Ligure, nata a Loano da papà ligure doc e mamma veneta.

Vi scrivo queste brevi righe per portare alla vostra conoscenza, sempre che serva a qualcosa, la situazione di sconcerto e smarrimento nonché rabbia, per chi come me cerca di prenotare un esame (colonscopia nel mio caso) per ulteriori accertamenti medici, e si sente dire dal CUP di riferimento che occorre chiamare il numero verde 800183422 con la premessa che non riusciremo sicuramente ad avere una risposta…. e così è stato (ho provato a chiamare io personalmente stamattina negli orari indicati 9-13, il telefono ha squillato a vuoto per 4 ore di fila senza che nessuno rispondesse).

Non sapete quale rabbia e smarrimento si prova nel sentirsi abbandonati e NON CURATI soprattutto quando anche gli stessi medici di base alzano le mani impotenti di fronte alla carenza del sistema sanitario, sia come personale che come efficienza.

E soprattutto contattare uffici ai quali non risponde nessuno, dove sicuramente ci sarà del personale pagato da noi contribuenti e che non svolge al meglio il proprio lavoro.

Questo penso, perchè altrimenti come si spiega che non solo la sottoscritta, ma anche tante altre persone, non riescano mai a parlare con questi uffici preposti alle prenotazioni.

Non tutti hanno la possibilità di fare esami privatamente, lo sapete bene, e non trovo giusto che non si abbia la possibilità di curarsi come pubblico, visto che le tasse onestamente in tanti le paghiamo.

Sicuramente non avrò risposta alla mia mail, né la pretendo, ormai nella politica tanti non credono più, visto che i problemi rimangono irrisolti da tempo ed i medici scarseggiano, i PS sono persino senza le barelle.

Con amarezza vi giunga non solo il mio, ma lo sconforto di tanti a mia conoscenza.

Almeno questo lasciatecelo avere.

La replica di Asl2

“Asl2 – spiegano dall’azienda sanitaria savonese – ha la massima attenzione per quel che riguarda la problematica sollevata dalla signora Valeria. Siamo certi che la signora avrà nelle prossime ore la possibiltà di trovare risposta al n. Verde che Le è stato indicato, che riceve una media di oltre 170 richieste al giorno di utenti, i quali vengono sempre riprogrammati nei tempi indicati dal prescrittore. Purtroppo l’endemica carenza di anestesisti e medici specialisti, che come ricordiamo è un problema nazionale e non relativo solamente a Regione Liguria, si riflette sull’offerta di prestazioni”.

“Infine ricordiamo che merita rispetto tutto il personale degli uffici e quello sanitario, che si trovano giorno dopo giorno a confrontarsi con le situazioni complicate di questo difficile momento storico. Mentre l’assenza di indicazioni precise (nome completo, tipo di priorità) – concludono – ci impedisce purtroppo di dare indicazioni ed attivare verifiche sul caso specifico Asl2 assicura comunque che l’impegno e l’attenzione dell’Azienda sono sempre massimi sul fronte della riduzione delle liste d’attesa”.