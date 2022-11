Salone Orientamenti 2022, il “Mazzini da Vinci” si aggiudica la “Gara dei mestieri”

Savona. Nei giorni scorsi a Genova si è svolto il “Salone Orientamenti 2022” volto all’informazione per tutti i ragazzi che dovranno affrontare tra poco l’importante scelta del loro futuro scolastico e professionale. All’interno dei tre giorni di salone, si è svolta la “Gara dei Mestieri” alla quale hanno partecipato in rappresentanza ottici ed odontotecnici del “Mazzini da Vinci” di Savona con le allieve Sofia Cugusi, Jasmine Di Fonzo, Geraldina Kuka e l’allievo Gerardo Covelli.

Gli ottici si sono sfidati con i cugini di Genova nell’assemblaggio, con intera lavorazione manuale, di un occhiale astigmatico, mentre gli odontotecnici hanno affrontato la modellazione di due denti, un incisivo e un molare.

Tutti gli allievi, delle due scuole e dei due corsi, hanno lavorato con molta attenzione e cura dimostrando la maturità necessaria a svolgere la professione imparata negli anni, che li porterà ad essere responsabili della salute dei loro futuri clienti.

Con immenso piacere le insegnanti Katia Cappelli e Sara Cuvato hanno potuto riferire al dirigente scolastico Mauro Ferrando ed alla vicaria Adriana Daccà che i propri studenti si sono distinti nella sfida qualificandosi ai primi posti.

“Sono davvero fiera dei miei futuri odontotecnici – commenta la professoressa Cuvato – Il fatto che si siano qualificati al primo ed al terzo posto dimostrando competenza, professionalità e volontà è una grande gratificazione sia per loro che per l’istituto”.

“Oltre al risultato – aggiunge la professoressa Cappelli – che ovviamente fa piacere sia per le ragazze che per il corso, come insegnante ho apprezzato vedere come le mie ragazze e i colleghi genovesi abbiano dimostrato professionalità e competenza, sana competizione e voglia di dimostrare quanto siano bravi nello svolgere una professione così importante e particolare”.

“È importante nel 2022 capire che i ragazzi possano scegliere un istituto professionale, consapevoli di essere preparati per il proprio futuro – dicono dall’istituto – con questo titolo infatti hanno la possibilità di continuare la propria formazione universitaria e/o di entrare immediatamente da esperti nel mondo del lavoro”.