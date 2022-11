Salesiani, il Rettor Maggiore don Ángel Fernández Artime in visita ad Alassio e Varazze

Alassio/Varazze. Giovedì 3 novembre l’intera comunità educativa del Don Bosco di Alassio riceverà in visita il Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime. Il Rettor Maggiore, decimo successore di don Bosco, è la figura di massima autorità all’interno della congregazione salesiana mondiale e centro di unità tra tutte le realtà che la compongono.

“Ogni tanto Don Ángel si reca in visita in alcune Opere salesiane, in particolare a ridosso di ricorrenze speciali e questa volta sembra proprio che abbia deciso di far visita proprio alla nostra Opera, che negli ultimi anni ha attraversato momenti di fortissimi cambiamenti – spiegano dall’istituto salesiano alassino – Già due anni fa abbiamo festeggiato i 150 anni di fondazione della Casa di Alassio, prima Casa fuori dal Piemonte fondata dallo stesso Santo; un anno giubilare, un momento di rilancio della Scuola, dell’Oratorio, dell’Opera, l’arrivo di un amico e poi l’addio a tanti altri.

Infine dall’anno scorso l’inizio di un percorso di accompagnamento per l’affidamento dell’Opera ai laici”.

Don Ángel verrà ricevuto giovedì in tarda mattinata dai ragazzi, docenti ed educatori in un momento del tutto particolare: l’intera comunità educativa sarà infatti impegnata nella preparazione di una festa per la settimana successiva, che corrisponderà al primo open day della scuola, in cui verranno presentate tutte le novità del prossimo anno scolastico.

“Ed è proprio questo che i nostri ragazzi vogliono trasmettere a Don Ángel con questa festa: la gioia – aggiungono dal Don Bosco di Alassio – Una gioia che è quella di poterlo accogliere in una realtà viva che ogni giorno offre qualcosa di nuovo da scoprire, una realtà formativa ed educativa. Ma soprattutto una realtà che appartiene a loro. In questa Casa si sentono amati, liberi di poter coltivare i loro talenti e le loro passioni, anche a servizio del prossimo. Come voleva don Bosco”.

L’Opera di Don Bosco nel 2020 ha festeggiato i 150 anni dalla fondazione e già per quella occasione era stata programmata la visita del rettor Maggiore. I fatti noti legati alla pandemia hanno impedito che ciò si realizzasse. La festa è stata però solo rimandata e il 3 novembre il Rettor Maggiore, don Artime, giungerà, finalmente, ad Alassio. Il programma prevede alle 16 un momento di incontro/confronto di don Angel con i ragazzi della scuola e la cittadinanza tutta, unitamente alle autorità cittadine ed al vescovo Mons. Guglielmo Borghetti. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questo incontro.

La casa Salesiana di Alassio, prima scuola salesiana fuori dal Piemonte, nasce su iniziativa di don Francesco Della Valle che, unitamente alla municipalità alassina, scrive a Don Bosco nel 1863 per proporgli l’apertura di una casa di educazione. I contatti epistolari tra i due sacerdoti proseguono nel tempo, finché Don Bosco giunge ad Alassio per la prima volta nel 1869 e, favorevolmente colpito dall’ex convento di Santa Maria degli Angeli, avvia l’apertura di una Casa Salesiana. Il 1° giugno 1870 viene stipulata tra Don Bosco e la Giunta Comunale la Convenzione per l’apertura del collegio-convitto. La comunità educativa dell’opera salesiana di Alassio, guidata ora da un gruppo di laici con l’accompagnamento e sotto la responsabilità e la guida dell’Ispettoria, nell’intento di formare, secondo le intenzioni di San Giovanni Bosco, “buoni cristiani ed onesti cittadini” offre al territorio la scuola media, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane — opzione economico sociale. Insieme ai percorsi di istruzione ai ragazzi ed alle ragazze vengono proposte diverse attività di svago e formative, quali la partecipazione a gruppi di animazione, l’assistenza ai compiti, la partecipazione a iniziative organizzate dal Movimento Giovanile Salesiano e molto altro.

Don Ángel proseguirà quindi la sua visita nei due giorni successivi nelle case di Varazze e Genova Sampierdarena, che festeggeranno a loro volta i 150 anni dalla fondazione.

Don Ángel arriverà presso il centro Don Bosco di Genova nel pomeriggio di giovedì 3 novembre e alle 21 animerà un dialogo con i giovani. Il giorno successivo, di primo mattino, alle 8, è in programma l’incontro con i giovani del Centro di Formazione Professionale salesiano e i loro formatori; e alle 10 presiederà la messa a San Siro con le scuole e famiglie.

Nel pomeriggio avrà modo di visitare la cameretta di Don Bosco e, alle ore 17, partecipare all’inaugurazione del campo da calcio, con la presenza delle autorità locali e un successivo torneo dei ragazzi. In serata, alle ore 21, è previsto l’omaggio della città e degli ex allievi salesiani presso l’auditorium del teatro “Carlo Felice”. Al concerto suonerà al pianoforte il professor Massimiliano Damerini con i brani del cantautore Fabrizio Nitti.

Gli eventi del 3-4 novembre, patrocinati dal comune di Genova, daranno così modo a Don Artime per tornare una seconda volta nel capoluogo ligure: vi si era recato infatti già nel 2015, sempre a novembre, per una visita alla città da cui partirono i primi missionari salesiani. A completare questo suo nuovo viaggio in terra ligure c’è però in questa circostanza anche la tappa presso Varazze, recentemente insignito della cittadinanza onoraria della “Città delle Donne”.

L’Oratorio Salesiano di questa cittadina festeggia 150 anni. Il 22 luglio 1871, infatti, Don Bosco firmò con il Comune di Varazze una convenzione con la quale assumeva la responsabilità di guidare, con la sua congregazione, il collegio civico cittadino. Dal 2013 l’oratorio è guidato da un gruppo di laici volontari, subentrati nella gestione in seguito alla chiusura della comunità dei salesiani consacrati, ma il carisma è sempre vivo e molte sono le proposte che la comunità educativa studia per il bene dei giovani della città: l’Estate Ragazzi, il Doposcuola invernale, i gruppi pastorali dei “Savioclub”, i corsi musicali, il cortile sempre aperto e assistito… Insomma, una realtà preziosa e fondamentale per la formazione dei ragazzi del luogo.

Il Rettor Maggiore raggiungerà Varazze alle 10 di sabato 5 novembre, venendo accolto presso il “Molo Marinai d’Italia”. Seguirà poi, presso il Comune di Varazze, il momento ufficiale del saluto delle autorità cittadine e del vescovo di Savona-Noli, Mons. Calogero Marino. Nel pomeriggio, dopo lo svelamento di una targa commemorativa della presenza presso l’Istituto salesiano di Varazze di San Giovanni Bosco (per oltre 50 giorni, tra il 1871 e il 1872, in occasione di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute) sono in programma lo spettacolo animato dai ragazzi dell’oratorio “WelcomeBackDonBosco” e un dialogo tra giovani e il Rettor Maggiore. La visita si completerà con la Messa nella chiesa di Sant’Ambrogio, alla presenza delle locali confraternite, e la benedizione della cittadina dal luogo in cui Don Bosco benedì i cittadini di Varazze all’epoca della sua ultima visita lì.

Don Angel Fernàndez Artime nasce il 21 agosto 1960 a Gozón-Luanco in Spagna. Il 4 luglio 1987 viene ordinato sacerdote e successivamente ricopre vari incarichi all’interno della congregazione salesiana: delegato di Pastorale giovanile, membro del Consiglio, Vicario ispettoriale e dal 2000 al 2006, Ispettore. Dopo aver fatto parte della commissione tecnica che ha preparato il Capitolo Generale 26 (assemblea dei rappresentanti di tutte le comunità salesiane sparse nel mondo) nel 2009 viene nominato Superiore dell’Ispettoria dell’Argentina Sud, con sede a Buenos Aires. In questa veste ha avuto modo di conoscere e collaborare personalmente con l’allora arcivescovo di Buenos Aires, card. Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco. Il 25 Marzo 2014, è stato eletto dal Capitolo Generale 27 nuovo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana e Decimo Successore di Don Bosco. Lo scorso 11 Marzo 2020 viene confermato dal CG28 Rettor Maggiore per il sessennio 2020-2026.