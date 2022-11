Sabato 3 dicembre inizia ufficialmente il Natale a Savona: si accendono l’albero in piazza Sisto IV e le luminarie nel centro

Savona. L’accensione del tradizionale albero di Natale in piazza Sisto IV, delle luminarie nelle vie del centro storico, il tutto per dare il via ufficiale al periodo natalizio a Savona. E’ questo quanto previsto sabato 3 dicembre.

“Per questo Natale le luminarie in centro a Savona si faranno e saranno in linea con lo scorso anno”. A confermarlo è Laura Filippi di Ascom che tiene a dire: “Si tratta di uno sforzo importante per i commercianti della città considerando che quest’anno, per il caro energia, è aumentato il prezzo e i negozi si sono ridotti per via delle chiusure”. Le riduzione delle attività commerciali crea ricadute sulle singole che, per usufruire del servizio, devono pagare cifre più importanti, secondo il principio ‘più si è meno si paga’.

ASCOM: “LUMINARIE AUMENTATE DEL 12%”

Numeri alla mano, “gli aumenti delle luminarie sono del 12%” afferma Filippi. Le vie che saranno illuminate sono quelle dello shopping: via Pia, via Paleocapa, ma anche via Montenotte e quest’anno via Caboto e via Untoria, ancora in forse corso Italia e via Boselli. Non mancheranno anche punti selfie per la città.

Quest’anno così, oltre il festival Connexxion che anima la città per un mese, popolandola di eventi “per riconnettersi attraverso l’arte e la cultura”, come ha espresso l’assessore alla cultura Nicoletta Negro, anche le strade del centro vogliono rivitalizzarsi per il periodo natalizio. Nei prossimi giorni verranno anche svelate le altre iniziative studiate dal Comune di Savona per accendere il Natale.

PRONTI… VIA!

Il vero “taglio nastro” che darà il via al periodo natalizio a Savona sarà sabato 3 dicembre, quando verrà acceso il tradizionale albero di Natale che “non sarà quello dello scorso anno ma un’altra installazione tridimensionale” anticipa l’assessore al commercio Elisa Di Padova. In occasione, il 3 dicembre, quando verranno accese tutte le luci: si terrà una manifestazione che coinvolge non solo piazza Sisto IV ma tutto il centro savonese.

“Accendiamo il Natale. Le vie dello shopping e dell’artigianato” sarà caratterizzata dai tanti punti vendita che esporranno la propria merce all’esterno, cercando di trasmettere ai passanti un po’ di atmosfera natalizia e tante idee regalo.

“Abbiamo deciso, in questa giornata, di offrire gratuitamente ai commercianti il suolo pubblico – spiega Di Padova -. Un’azione nata dal confronto con le varie associazioni di categoria, tra cui Ascom Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti. Una compartecipazione e una collaborazione che sta dando i suoi frutti. L’obiettivo lo stesso: ravvivare la città”. Dalle associazioni non possono mancare i ringraziamenti: “Grazie all’amministrazione per questa misura che permette ai commercianti di poter rendere la città più viva”.