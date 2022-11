Ruggito Vadese: da 2-0 a 2-3 contro il Multedo, prima vittoria nel segno di Sarpa

Anticipo del Girone “B” di Prima Categoria. La Vadese, ospite del Multedo, era a caccia del primo successo stagionale. La scorsa settimana, la squadra aveva mosso la classifica impattando 4 a 4 contro la capolista Spotornese.

Oggi, un’altra prova di forza ma soprattutto di carattere. I genovesi di mister Bazzigalupi si sono portati sul doppio vantaggio. Partita che sembrava chiusa, vista le tante defezioni della squadra azzurrogranata e la panchina corta. Tuttavia, la formazione di Tony Saltarelli è riuscita a chiudere il primo tempo dimezzando lo svantaggio grazie a Sarpa. Nella ripresa, Carrera ha pareggiato i conti e poi ancora Sarpa ha regalato la prima vittoria in campionato alla squadra. Il tutto in attesa di disputare il secondo tempo di Veloce-Vadese, interrotta con gli ospiti in vantaggio 0 a 1 a causa di un infortunio all’arbitro.

La Vadese è scesa in campo con Provato, D’Anna, Invorvaia, Carrera, Sarpa, Raffa, Signori, Crocetta, Vittori, Ndiaye. In panchina a inizio gara c’erano Trozzola, Cavalleri, Altomare e Brando.

Nella foto, Sarpa, protagonista di giornata, e il portiere Provato, autore di un’ottima prestazione