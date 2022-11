Rugby, domenica difficile per il Savona: alla Fontanassa arriva la capolista Amatori&Union Milano

Savona. Con la giornata di pausa programmata per la Serie A, nella prima domenica di novembre tiene banco la Serie B con il confronto fra Il Savona e l’Amatori&Union Milano, attualmente capolista ed imbattuto nel Girone 1.

Al campo di via Fontanassa, quindi, ci sarà occasione di assistere ad un incontro di buon livello tecnico, con i padroni di casa alla conquista di punti “salvezza” e con un avversario che si presenta come un club in chiara ascesa tecnico societaria.

Per quanto riguarda la Serie C regionale, giunta alla penultima giornata della qualificazione, in programma due incontri interessanti, con test a Casella ed al CarliniBollesan.

Intanto è stata definita la prima fase del Campionato Under 19 di Liguria e Piemonte che vedrà ai nastri di partenza le liguri Amatori Genova, Pro Recco e Union Rugby Riviera, con le piemontesi del Biella, Collegno, Moncalieri, Unione Monferrato, URPA Alessandria e VII Torino. Prima giornata di gare domenica 13 novembre.

LE GARE IN PROGRAMMA

SERIE B GIRONE 1 (V GIORNATA) – domenica ore 14,30

Savona – Amatori&Union Milano (Fontanassa/SV. Arb. L. Grosso di Torino)

Bergamo – Amatori Capoterra

Varese – Ivrea

Probiotical Amatori Novara – Olbia

Piacenza – Unione Monferrato

Tutto Cialde Lecco in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 20, Capoterra 19, Piacenza 15, Lecco e Union Monferrato 14, Ivrea, Bergamo e Varese 5, Savona ed Olbia 1 , Amatori Novara punti 0.

SERIE C –QUALIFICAZIONE (IV GIORNATA) – domenica 14,30

Amatori Genova – Union Rugby Riviera (Comunale di Casella arb. Igor Balducci)

CUS Genova2 – Province dell’Ovest (Carlini/Bollesan arb. Andrea Costa)

DF Ferroviaria Spezia in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Spezia punti 13, Province dell’Ovest 10, Amatori Genova 6, CUS Genova2 ed Union Riviera punti 0.

UNDER 15 –PRIMA FASE (V GIORNATA)

Union Riviera – CFFS Vespe Cogoleto (sabato 16,00 PinoValle/Imperia arb. Letterio Scopelliti)

CUS Genova1 – Amatori Genova (domenica 10,00 CarliniBollesan arb. Davide Poggi)

CUS Genova2 – Pro Recco – Province dell’Ovest (domenica 11,00 CarliniBollesan arb. Ivano Cassinelli, Davide Borgo)