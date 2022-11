Rugby, buona la sesta per il Savona: con l’Ivrea arriva la prima vittoria della storia in Serie B

Savona. Ci sono volete sei giornate. Settimane di delusioni e amarezza, accompagnate però da una gran voglia di portare a casa per la prima volta nella storia una vittoria nel campionato di Serie B. L’attesa è stata lunga, quasi un mese e mezzo, ma ora il neopromosso Savona può finalmente festeggiare lo storico traguardo.

Un risultato arrivato in terra piemontese, al “Diego Santi”, dove i biancorossi sono stati ospiti dell’Ivrea, quinta forza del campionato. I liguri, invece, erano il fanalino di coda della classifica, con un solo punto in cinque giornate, conquistato come bonus difensivo nella gara contro i sardi del Capoterra, e nessun risultato positivo all’attivo.

Ma questa domenica, dopo lo sosta della scorsa settimana, la storia è cambiata. I savonesi hanno dimostrato il loro valore in campo e, dopo le tante delusioni, hanno potuto finalmente regalarsi sorrisi e abbracci al termine dell’incontro, conclusosi sul risultato di 32 a 15 per gli ospiti. In meta con due doppiette Briano e Franceri, con Serra autore di due penalty e tre trasformazioni.

Ora il Savona si trova in 9° posizione, proprio dietro all’avversaria di giornata Ivrea. Alle sue spalle Novara e Olbia.

I RISULTATI DEL GIRONE

Ivrea – Savona 15/32

Olbia – Bergamo 6/57

Amatori&Union Milano – Tutto Cialde Lecco 25/15

Varese – Probiotical Amatori Novara 29/20

Amatori Capoterra – Unione Monferrato 9/22

Piacenza R.C. (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 29, Unione Monferrato 23, Amatori Capoterra 19, Lecco 14, Bergamo (*) 13, Piacenza (*) 11, Varese 10, Ivrea 9, Savona 6, Novara 4, Olbia punti 2. (*) = da recuperare.