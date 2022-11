Rubano merce dagli scaffali al Self Bricofer di Albenga per un valore di 300 euro: arrestati due ragazzi

Albenga. Sono state arrestate due persone, un 23enne e un 34enne, per furto aggravato ad Albenga. E’ successo ieri sera, all’interno del punto vendita “Self – Bricofer”, negozio di bricolage di Viale Martiri della Foce.

Le operazioni sono state svolte dai carabinieri della Stazione di Albenga durante un servizio di perlustrazione nel territorio. I due malviventi, intorno alle ore 19, dopo essere entrati all’interno dell’esercizio per degli acquisti, sono stati notati dal personale di vigilanza per il loro modo di fare sospetto, muoversi velocemente tra le corsie del punto di vendita. Poi la conferma: hanno prelevato dagli scaffali di esposizione guanti da lavoro, lampade da tavolo, spray ad aria compressa e perfino una macchina microsaldatrice, che occultavano all’interno di uno zaino che avevano al seguito e parte nei vestiti indossati, avendo cura di tagliere dalla merce i cartellini con il prezzo e il codice a barre al fine di sfuggire ai controlli.

I due uomini, infatti, giunti in prossimità delle casse, al fine di eludere i controlli e passare inosservati, si sono divisi; il primo con lo zaino ha oltrepassato le casse dall’uscita senza acquisti, mentre il secondo, dopo aver fatto finta di mettersi in coda per pagare, ha raggiunto velocemente il complice all’uscita venendo però fermato dal personale addetto alla vigilanza.

Il tempestivo arrivo dei carabinieri del Comando Stazione di Albenga, che nel frattempo erano stati chiamati sull’utenza 112 Nue dal responsabile delle vendite del negozio, ha ulteriormente confermato quanto già rilevato dal personale di vigilanza, poiché all’interno dello zaino e in dosso ai due pregiudicati sono stati rinvenuti, a seguito della loro perquisizione, tutti gli oggetti non pagati per un ammontare di oltre 300 euro, che sono stati subito restituiti a un delegato delle vendite dopo aver formalizzato la querela presso gli uffici del vicino Comando Stazione.

Al termine delle operazioni, i due fermati, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, sono stati accompagnati presso il Comando Compagnia di Albenga e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Savona (Traversa), sono stati dichiarati in arresto e collocati: uno agli arresti domiciliari presso l’abitazione di Albenga e l’altro ristretto presso una camera di sicurezza del Comando Arma, in attesa del rito direttissimo, che si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Savona, con la convalida dell’arresto, la sottoposizione agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana e il rinvio dell’udienza del processo al 6 dicembre.

“L’arresto dei due ragazzi italiani – affermano dalla stazione dei carabinieri di Albenga – conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dei furti nei supermercati; infatti nella stessa giornata e nei due giorni precedenti si erano verificati analoghi furti con la denuncia in stato di libertà degli autori dei reati. Questi fatti, con l’approssimarsi delle festività natalizie, se non contrastati efficacemente rischiano di arrecare danni ingenti alle attività commerciali e creare quel senso di insicurezza tra i cittadini, che invece rispettano le leggi e pagano regolarmente quanto acquistato alle casse”.