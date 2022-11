Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (13^ giornata)

Pareggio a reti inviolate tra Albenga e Finale. Un punto che consente agli ingauni di mantenere dieci punti di vantaggio sulla seconda posizione, ora occupata dalla Genova Calcio. La Cairese, dopo il deludente pareggio contro il Canaletto, perde il big match contro l’Arenzano, che la aggancia in classifica. Impatto super di mister Andrea Biolzi, il suo Taggia ha superato l’Imperia.

Risultati

Busalla 4 – Campomorone Sant’Olcese 1; Cairese 0 – Arenzano 2 (cronaca); Finale 0 – Albenga 0 (cronaca); Forza e Coraggio 1 – Canaletto 0; Genova Calcio 4 – Athletic Club Albaro 1; Lavagnese 1 – Angelo Baiardo 0; Taggia 1 – Imperia 0; Rivasamba 1 – Rapallo 0; Voltrese – Sestrese (ore 18).

Classifica: Albenga 34; Genova Calcio 24; Arenzano e Cairese 23; Lavagnese e Campomorone 22; Forza e Coraggio 21; Imperia 20; Athletic Club Albaro e Rivasamba 18; Busalla 16 ; Angelo Baiardo e Voltrese 14; Sestrese e Taggia 13; Finale e Rapallo 12; Canaletto 6.

Promozione (12^ giornata)

Fa festa il Pietra Ligure. La squadra di Mario Pisano supera con un netto 4 a 0 la Carcarese e aggancia in vetta la Praese, fermato sul pari dal Ventimiglia. Spicca il successo del Celle Varazze. La formazione guidata da Luca Monteforte ne fa ben tre alla corazzata Serra Riccò. Buon punto per il Bragno contro il Ceriale. Il Legino cade contro un Borzoli in ascesa dopo un avvio complicato. Valanga di goal da parte della Sampierdarenese.

Risultati

Baia Alassio 0 – Campese 3 (cronaca); Borzoli 2 – Legino 1; Celle Varazze 3 – Serra Riccò 0; Golfo Dianese 0 – Sampierdarenese 6; New Bragno 1 – Ceriale 1; Ospedaletti 1- Soccer Borghetto 3; Pietra Ligure 4 – Carcarese 0 (cronaca) ; Praese 1 – Ventimiglia 1.

Classifica: Praese e Pietra Ligure 28; Serra Riccò 23; Soccer Borghetto, Ceriale e Borzoli 20; Sampierdarenese e Ceriale 19; Ventimiglia 18; Bragno e Carcarese 13; Campese 10; Legino e Ospedaletti 9; Golfo Dianese 8; Baia Alassio 6.

Prima Categoria “A” (10^ giornata)

La San Francesco Loano mette la freccia e sorpassa il Camporosso, costretto alla sosta dal Vadino. Classifica spezzata in due: le prime cinque, nel giro di quattro punti, possono competere per la vittoria finale e sembrano capaci di lasciare solo le briciole al resto delle squadre.

Risultati

Area Calcio Andora 10 – Atletico Argentina 0; Mallare 1 – Altarese 1; Millesimo 0 – San Francesco Loano 3; Oneglia 0 – Aurora 2; Plodio 0 – Pontelungo 2; Vadino 2 – Camporosso 2; San Filippo Neri Yepp – Virtus Sanremo (in corso).

Classifica: San Francesco Loano 25; Camporosso 24; Pontelungo 23; Area Calcio Andora 22; Aurora 21; Millesimo 14; Vadino 11; Altarese, Plodio e San Filippo Yepp 1o; Virtus Sanremo e Mallare 6; Oneglia 2 (-4), Atletico Argentina -2 (-2).

Prima Categoria “B” (10^ giornata)

Continua il magic moment del Quiliano&Valleggia. I ragazzi di mister “Chicco” Ferraro si sbarazzano del Città di Cogoleto in appena un tempo e rimangono da soli in vetta alla classifica. Alle loro spalle, un ambizioso terzetto formato da Pra’ FC, Savona e Masone. Torna a vincere la Spotornese, contro una Veloce in caduta libera. Chi invece sta prendendo sempre più quota è la Vadese, vittoriosa tra le mura amiche contro la Letimbro.

Risultati

Masone 1 – Albissole 1; Savona 1 – Olimpic 0 (cronaca); Pra’ FC 5 – Priamar Liguria 2; Quiliano&Valleggia 5 – Città di Cogoleto 0; Vadese 3- Letimbro 1; Veloce 1 – Spotornese 4; Speranza 1 – Multedo 1.

Classifica: Quiliano&Valleggia 23; Masone, Pra’ FC e Savona 20; Speranza 18; Spotornese 17; Albissole 14; Multedo 12; Vadese 11; Letimbro 10; Olimpic 9; Città di Cogoleto 8; Priamar Liguria 7; Veloce 0.

Seconda Categoria “A” (6^ giornata)

Risultati

Legino “b” – Cisano (rinviata); Carlin’s Boys 3 – Villanovese 0; Real Santo Stefano 2 – Riva Ligure 2; San Bartolomeo 0- Polisportiva Sanremo 5; Argentina Arma – Nuova Sanstevese (ore 19).

Classifica: Polisportiva Sanremo e Carlin’s Boys 14; Argentina Arma 11; Cisano 9; Villanovese 7; Riva Ligure 6; Real Santo Stefano e Legino “b” 4; San Bartolomeo Cervo 3; Nuova Sanstevese 0

Seconda Categoria “B” (6^ giornata)

Campionato equilibratissimo nelle prime posizioni. La testa della graduatoria è ora appannaggio del Cengio, bravo a imporsi in modo netto sul campo della Nolese. Tuttavia, nel giro di pochissimi punti di sono altre cinque squadre. Un po’ come nel Girone “A” di Prima Categoria, anche qui pare una situazione spaccata con alcune compagini, dal Sassello i giù, destinate a giocarsi tra di loro la salvezza sperando di tanto in tanto di cogliere qualche punto contro il gruppo di testa.

Risultati

Borghetto 2 – Pallare 1; Borgio Verezzi 3 – Speranza “b” 0; Dego 3 – Sassello 1; Murialdo 2 – Rocchettese 3; Nolese 0 – Cengio 3 (cronaca) .

Classifica: Cengio 14; Dego, Borghetto e Nolese 13; Borgio Verezzi 12; Rocchettese 11; Sassello 4; Speranza “b” 3; Pallare e Murialdo 1.