Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (10^ giornata)

Decima vittoria su dieci per l’Albenga, che superando la Cairese vola a +11 in classifica. Spicca il successo della Genova Calcio ai danni dell’Imperia. Passo falso del Finale, che tra le mura amiche viene battuto dal Busalla.

Risultati

Albenga 3 – Cairese 1 (cronaca) ; Angelo Baiardo 3 – Taggia 1; Athletic Club Albaro 4 – Rivasamba 3; Canaletto 0 – Lavagnese 2; Sestrese 0 – Campomorone Sant’Olcese 1; Finale 1 – Busalla 2; Imperia 0 – Genova Calcio 1; Rapallo 4 – Voltrese 2; Arenzano – Forza e Coraggio (ore 18,30).

Classifica: Albenga 30; Cairese 19; Imperia 17; Arenzano e Campomorone 16; Genova Calcio, Lavagnese e Athletic Club Albaro 15; Forza e Coraggio, Busalla e Sestrese 12; Rivasamba, Angelo Baiardo, Voltrese, Finale e Rapallo 11; Taggia 7, Canaletto 5.

Promozione (9^ giornata)

Marcia spedito il Pietra Ligure. Vittoria di misura contro un giovane Legino in difficoltà. I verdeblù giacciono un po’ a sorpresa all’ultimo posto della graduatoria. Inizia a prendere quota il Celle Varazze di mister Monteforte, vittorioso sul difficile terreno di gioco della Campese. Parte con il piede giusto l’avventura di mister Cattardico sulla panchina del Soccer Borghetto, basta un goal per regolare la Sampierdarenese. Colpo esterno della Carcarese, che si conferma “animale da trasferta” visto che in casa non ha ancora vinto. Pesante passivo per la Baia Alassio.

Risultati

Campese 0 – Celle Varazze 1; Ceriale 3 – Golfo Dianese 1; Legino 1 – Pietra Ligure 2; New Bragno 1 – Ospedaletti 1; Serra Riccò 4 – Baia Alassio 1; Soccer Borghetto 1 – Sampierdarenese 0; Ventimiglia 0 – Carcarese 1 (cronaca); Borzoli – Praese (in corso).

Classifica: Pietra Ligure 21; Praese 20; Serra Riccò 19; Ceriale 16; Celle Varazze 15; Ventimiglia e Soccer Borghetto 13; New Bragno, Sampierdarenese e Carcarese 12; Borzoli 10; Ospedaletti 8; Golfo Dianese e Campese 7; Baia Alassio 6, Legino 5.

Prima Categoria “A” (7^ giornata)

Derby valbormidese all’Altarese, che supera tra le mura amiche il Plodio. Dopo la sconfitta a tavolino comminata in settimana, il Vadino rialza il capo infliggendo una cinquina al fanalino di coda Atletico Argentina. Vittorie in trasferta per l’Aurora e per la San Filippo Neri Yepp. Nelle zone alte, procedono spedite San Francesco loano e Area Calcio Andora.

Risultati

Altarese 1 – Plodio 0; Area Calcio Andora 4 – Oneglia 2; Atletico Argentina 0 – Vadino 5; Millesimo 3 – San Filippo Neri 4; San Francesco Loano 3 – Mallare 1; Virtus Sanremo 0 – Aurora 2; Pontelungo – Camporosso (cronaca LIVE).

Classifica: Camporosso e San Francesco Loano 18; Andora 15; Aurora 14; Pontelungo 13; Millesimo e Plodio 10; Altarese 9; Vadino (-1) e San Filippo Yepp 7; Virtus Sanremo e Mallare 4; Oneglia (-4) 2, Atletico Argentina 1 (-1)

Prima Categoria “B” (7^ giornata)

Otto squadra in cinque punti nella zona alta della classifica. Tra quelli in cui sono impegnate le squadre savonesi, il torneo con più pretendenti alla vittoria finale. Spicca il successo ottenuto in zona Cesarini dalla Letimbro, che dopo tre sconfitte consecutive batte l’Albissole. Tris del Quiliano&Valleggia contro la giovanissima Veloce ancora ferma al palo in classifica. Brutto stop per la Priamar Liguria. Punto importante per lo Speranza, contro l’ambizioso Pra’ FC.

Risultati

Multedo 2 – Vadese 3; Olimpic 1 – Masone 4; Spotornese 1 – Savona 1 (cronaca); Albissole 2 – Letimbro 3 (cronaca); Veloce 0 – Quiliano&Valleggia 3; Città di Cogoleto 5 – Priamar Liguria 1; Speranza 0 – Pra’ FC 0.

Classifica: Masone 15; Spotornese e Quiliano&Valleggia 14; Speranza 13; Albissole 12; Multedo, Savona e Pra’ FC 11; Letimbro 9; Città di Cogoleto 8; Olimpic 5; Priamar Liguria e Vadese 4; Veloce 0.

Seconda Categoria “A” (3^ giornata)

Sfida al vertice che vede il Cisano cedere contro l’Argentina Arma. Che partita tra Villanovese e Real Santo Stefano. La prima vittoria in campionato per la squadra ingauna arriva al termine di una partita con ben nove goal. Punto lontano dalle mura amiche per il Legino “b”.

Risultati

Riva Ligure 2 – Legino “b” 2; Cisano 1 – Argentina Arma 3; Villanovese 5 – Real Santo Stefano 4 (cronaca); Nuova Sanstevese – Polisportiva (in corso); Carlin’s Boys – Cervo (h 20,30).

Classifica: Argentina Arma 7; Cisano 6; Polisportiva Sanremo, Carlin’s Boys, Villanovese, Riva Ligure e Legino “b” 4; Real Santo Stefano 3;

Seconda Categoria “B” (3^ giornata)

Dopo la penalizzazione, sconfitta a tavolino contro la Nolese, il Borgio Verezzi coglie i primi punti in campionato superando nel big match il Dego. Prosegue la marcia della Rocchettese, vittoriosa sul Pallare ultimo in classifica. Meglio di tutti fa il Cengio, che all’inglese vince anche il terzo incontro sui tre disputati.

Risultati

Speranza “b” 1 – Nolese 2 (cronaca); Borgio Verezzi 3 – Dego 2; Murialdo 0 – Borghetto 2; Rocchettese 3 – Pallare 1; Sassello 0 – Cengio 2.

Classifica: Cengio 9; Nolese e Rocchettese 7; Borghetto 6; Dego 4; Speranza “b”, Sassello e Borgio Verezzi 3; Murialdo 1, Pallare 0.