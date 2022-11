Roccavignale/Murialdo. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola oggi si è recato a Roccavignale per effettuare un sopralluogo sul cantiere in piazza Madonna degli Angeli, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area, finanziati da Regione Liguria all’interno del Programma di Rigenerazione Urbana.

Successivamente ha partecipato all’inaugurazione della nuova piazza a Murialdo. Un’area completamente riqualificata, in cui è stata realizzata una struttura coperta per gli eventi, grazie al contributo di Regione Liguria.

“Prosegue l’impegno di Regione Liguria nel programma di Rigenerazione Urbana, grazie al quale sono stati finanziati in poco più di un anno ben 76 progetti per un ammontare totale di finanziamenti di oltre 14 milioni di euro”, afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue:”Oggi ho visitato il cantiere dei lavori in corso a Roccavignale: un intervento importante realizzato grazie al contributo di 175 mila euro, grazie al quale verrà riqualificata piazza Madonna degli Angeli, con la sistemazione della pavimentazione e dei sottoservizi”.

“A Murialdo, Regione Liguria ha finanziato due lotti funzionali, per un ammontare complessivo di 345 mila euro per riqualificare un’area e trasformarla di un luogo di aggregazione sociale e, grazie ai nuovi contributi, completarla con servizi. Una piazza, il cui nome sarà scelto all’esito di un concorso a cui parteciperanno gli alunni della scuola primaria adiacente. Un’occasione per affidare ai nostri giovani una scelta che durerà nel tempo.”

Il sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia commenta: “I finanziamenti dei progetti di Rigenerazione Urbana danno grande respiro ai piccoli comuni dell’entroterra che diversamente non avrebbero possibilità di investire e rendere più attrattivi i borghi per i turisti. Un ringraziamento a Regione Liguria per la costante vicinanza al territorio.”

Il sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino sottolinea:” Siamo qui ad inaugurare la piazza di Murialdo, una piazza che è di fatto il salotto “bello” del paese, un luogo di aggregazione che mancava e per questo ringrazio pubblicamente l’assessore regionale Marco Scajola che con il piano di Rigenerazione Urbana ci ha consentito di realizzare questa indispensabile struttura, che offre ai nostri cittadini la possibilità di avere un centro mercatale e di aggregazione sociale”.

“Abbiamo inaugurato il luogo che ci consentirà di valorizzare i prodotti locali, di cui il nostro territorio è ricco, dai funghi alle castagne, e diventare centro d’iniziative che pubblicizzino quanto di meglio abbiamo da offrire ai visitatori. Murialdo dimostra che Rigenerare è un modo per cambiare in meglio il volto di un paese e la vita dei nostri cittadini.”