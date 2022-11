Restyling via Nizza a Savona, a Zinola cambia la viabilità con la rotonda sull’Aurelia

Savona. Proseguono i lavori in via Nizza a Savona. Oggi la modifiche alla viabilità a Zinola con una nuova rotonda provvisoria tra l’Aurelia e via Quiliano in vista di quella definitiva presentata dalla giunta.



La proposta era stata mostrata dagli assessori Ilaria Becco e Lionello Parodi ai residenti in un incontro pubblico. L’idea non era stata apprezzata dai presenti che si erano fermamente opposti.

Nei mesi scorsi è stata asfaltata la strada nei tratti compresi tra lo Scaletto dei Pescatori e il supermercato Mercatò, tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte ed è stata ultimata la pista ciclabile tra corso Vittorio Veneto e via Nizza.

Il rincaro delle materie prime e la difficoltà di approvigionamento rischia di far allungare i tempi di conclusione del cantierei. La prossima settimana a Palazzo Sisto si terrà un incontro con i tecnici per aggiornare il cronoprogramma.

Seguirà poi un confronto con i cittadini per riferire i tempi e raccogliere le loro osservazioni.