Pietra Ligure. Si è conclusa la riqualificazione del palazzetto dello sport di viale della Repubblica a Pietra Ligure, con la rimozione integrale della pavimentazione in legno. Uno dei punti del programma dell’amministrazione De Vincenzi sul fronte del piano di potenziamento delle strutture sportive sul territorio comunale, che ha già riguardato lo stadio comunale e i campetti di via Nazario Sauro.

La conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’intera area indoor dedicata al basket e al volley del palazzetto pietrese “Brigida S. Ghirardi” rappresenta, quindi, un altro obiettivo per modernizzare gli impianti sportivi della cittadina pietrese.

L’intervento è stato finalizzato alla messa in sicurezza del campo da gioco e, grazie all’allargamento di un metro in larghezza, al suo adeguamento alle norme vigenti, ha visto la sostituzione della pavimentazione in legno con la rimozione integrale di tutta la superficie e i necessari lavori accessori: spostamento della ringhiera di separazione con il pubblico, la modifica di un’uscita di sicurezza sul prospetto sud e la sostituzione dei serramenti del prospetto ovest anche al fine dell’adeguamento energetico dello stabile.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 135 mila euro, risorse messe a disposizione dal bilancio comunale con l’attivazione di un mutuo a tasso zero erogato dall’Istituto per il Credito Sportivo all’interno della programmazione “Sport Missione Comune 2021”.

“Siamo riusciti a concretizzare un intervento manutentivo straordinario atteso da tempo dalla nostra comunità sportiva. L’azione dell’amministrazione comunale si è indirizzata sul rispetto di tutti i criteri di sicurezza, con una pavimentazione in regola e capace di offrire confort e qualità di gioco. Questo investimento ha reso l’impianto più adeguato ai tempi. Stiamo procedendo nelle scuole e negli impianti sportivi per continuare a migliorarle” affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola e l’assessore allo sport Daniele Rembado.

Restyling del palazzetto di Pietra Ligure

“La programmazione di interventi su tutti gli impianti cittadini darà ulteriore valore aggiunto alle nostre società, rafforzando l’appeal dell’offerta sportiva per bambini e ragazzi, convinti che solo attraverso strutture adeguate, sicure e ben gestite lo sport possa espletare pienamente la propria valenza educativa”.

“Il nostro palazzetto dello sport rappresenta da anni un fondamentale punto di riferimento aggregativo e sociale per le nostre giovani generazioni” concludono De Vincenzi, Amandola e Rembado.

A margine dell’inaugurazione è stato presentato anche un nuovo pullmino a disposizione della polisportiva Maremola per le trasferte dei team giovanili della società sportiva pietrese.