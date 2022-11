Restyling Chiabrera Savona: tra pochi giorni al via il cantiere in piazza Diaz, per i lavori nel teatro standby della Soprintendenza

Savona. Dovrebbero iniziare tra pochi giorni i lavori in piazza Diaz a Savona. “Finalmente il concessionario ha trovato un subappaltatore e dovrebbero partire a lavorare sull’edicola per permettere lo spostamento”, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Nel frattempo i lavori all’interno del teatro Chiabrera, iniziati a fine luglio, sono in standby in attesa del nulla osta a procedere da parte della Soprintendenza ai beni culturali che giorni fa ha fatto un sopralluogo in seguito al ritrovamento di decori e pavimentazioni d’epoca.

I lavori prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, opere di adeguamento antincendio degli spazi di servizio, nuovo ascensore esterno, riqualificazione degli spazi del ridotto e l’apertura del bar sulla piazza. Per quanto riguarda piazza Diaz è prevista la ripavimentazione della salita verso il teatro, una fontana sul lato sinistro e aiuole sul lato destro con l’idea di valorizzare i due filari di alberi laterali, spostamento dell’edicola dall’altro lato.

Criticità anche sul fronte restyling di via Nizza, invece, a causa dei rincari sulle materie prime che hanno fatto raddoppiare il costo dell’intervento per la realizzazione della passeggiata sul mare. “Dobbiamo far fronte ad aumenti spropositati che non ci sono mai stati, è una partita da affrontare con il supporto del ministero”. Infatti Palazzo Sisto sta valutando di scrivere al Mims per valutare come procedere.

Ieri c’è stato un incontro tra l’assessore Parodi, il sindaco Marco Russo, i tecnici del Comune e la ditta incaricata dei lavori per cercare di trovare una soluzione.

Anche la data di conclusione del cantiere sull’Aurelia probabilmente slitterà rispetto a quella prefissata inizialmente del 31 dicembre 2022. Su questo si terrà un incontro a fine settimana. Per quanto riguarda la rotonda, al momento fatta con i new jersey, “per capire le problematiche per apportare eventuali modifiche”, i commercianti della zona si sono opposti duramente anche durante l’incontro che si è tenuto a fine della scorsa settimana, ma il Comune rimane fermo: “La riunione è stata costruttiva, vediamo come andare incontro agli esercenti“, ha concluso l’assessore Parodi. Il Comune intanto sta cercando parcheggi a tempo nelle zone limitrofe per facilitare la sosta degli avventori.