Report Eduscopio, il 65% degli studenti del Migliorini di Finale trova lavoro dopo il diploma

Finale Ligure. Anche quest’anno sono stati pubblicati i risultati relativi al report Eduscopio. Il progetto, promosso dalla Fondazione Agnelli, si propone di offrire uno sguardo chiaro su dati quali l’inserimento lavorativo post- diploma e il proseguimento degli studi universitari. L’Istituto “Migliorini” di Finale Ligure ha raggiunto ottimi risultati, riportando l’indice occupazionale al 65% dopo due anni in cui era fermo sotto il 60%.

Un risultato importante, reso possibile dalla continua collaborazione portata avanti con le aziende, strutture ricettive e associazioni quali Federalberghi del nostro territorio. Questo dato è inoltre un segnale positivo per quanto riguarda la sinergia fra PCTO (ex alternanza scuola lavoro) e orientamento in uscita, a conferma del grande sforzo portato avanti dalla scuola per fare in modo che gli studenti, una volta terminati gli studi, possano aver acquisito le competenze necessarie per inserirsi subito nel mondo del lavoro.

Andando ad analizzare più a fondo le singole voci e confrontando istituti analoghi presenti sul territorio savonese, emerge che la scuola alberghiera di Finale è la prima con un indice occupazionale pari al 60,4% . Ottimo risultato anche per l’Ipsia, che raggiunge il secondo posto di questa ipotetica classifica degli istituti savonesi per l’Industria e Artigianato con il 64,51%.