Raro avvistamento in Liguria: una manta gigante “si esibisce” ad un miglio dalla costa

Liguria. Dopo il gruppo di oltre 70 delfini, un altro avvistamento emozionate in Liguria. Questa volta si tratta di una manta, che il medico Andrea Manelli ha potuto ammirare in tutto il suo splendore mentre stava compiendo un volo spettacolare fuori dall’acqua.

L’avvistamento è avvenuto una quindicina di giorni fa, nella baia di Ospedaletti, a meno di un miglio dalla costa: “Durante un’uscita solitaria in mare, che quel giorno era così placido e invitante, sono rimasto letteralmente a bocca aperta – racconta il medico a Riviera24 -. Ad un tratto infatti un maestoso esemplare di manta (di oltre due metri di apertura alare) si è esibito in uno spettacolare e fragoroso salto fuori dall’acqua. Ho così subito preso il telefono nella speranza che ripetesse un’uscita e pochi istanti dopo eccola di nuovo proiettarsi metri fuori dall’acqua”.

“Di fronte a tale poderosa comparsa – aggiunge Manelli – sono passati in secondo piano anche i bellissimi delfini (tursiopi) che avevo avvistato poco prima nuotare all’unisono, davanti a Capo Nero. La natura offre sempre forti emozioni! Ricordiamoci di rispettarla. La manta (mobula, anche conosciuta come diavolo di mare) è un pesce cartilagineo che si nutre essenzialmente di plancton, può diventare enorme ed è presente nel nostro mare, ma è una specie molto rara e protetta, in quanto a rischio di estinzione”, ricorda il medico.