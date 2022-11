Rari Nantes Savona, sabato match a Trieste per difendere il primo posto in classifica

Savona. Quarta giornata per la Bper Rari Nantes Savona che domani (12 novembre) torna in vasca per il match contro Pallanuoto Trieste.

Si gioca nella piscina “Bianchi” della città friuliana, incontro programmato alle ore 18:30. A dirigerlo gli arbitri Alessandro Severo di Roma e Massimo Calabrò di Macerata. Il Delegato Fin sarà Michele Ingannamorte di Trieste.

Una partita durante la quale i biancorossi cercheranno di difendere il primo posto in classifica, che hanno conquistato vincendo tutte le gare precedenti contro: De Akker Team, Genova Quinto e Catania. Al momento i savonesi condividono la vetta con altre tre squadre: Ortigia, Brescia e Pro Recco, a distanza di tre punti proprio la Pallanuoto Trieste.